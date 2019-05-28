سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 28 مايو 2019 02:52 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

مجموعة CDC البريطانية تعين مندوبًا لها فى مصر لتعزيز الشراكة وزيادة الاستثمار

الثلاثاء، 28 مايو 2019 02:23 م
مجموعة CDC البريطانية تعين مندوبًا لها فى مصر لتعزيز الشراكة وزيادة الاستثمار ليام فوكس - وزير التجارة البريطانى
كتبت رباب فتحى
إضافة تعليق
 
 أعلنت  CDC، مؤسسة التمويل التنموي البريطانية، اليوم أنها حصلت على موافقة من البنك المركزي المصري بتوفير رؤوس أموال من الفئة الثانية إلى القطاع المصرفى المصرى، بحسب بيان من السفارة البريطانية بالقاهرة اليوم. 
 
وسوف تشهد هذه الموافقة التزام مجموعة CDC بتقديم ما يصل إلى 200 مليون دولار إلى البنوك المصرية للمساعدة في زيادة دعمها المتواصل للتنمية الاقتصادية في مصر.
 
وأوضح البيان أن CDC  تعد أول مؤسسة تمويل تنموي ثنائية تحصل على تصريح بتقديم رؤوس أموال من الفئة الثانية للقطاع المصرفي المصري. وتجري CDC حاليًا مناقشات مع عدد من البنوك المصرية بشأن توفير التمويل الذي سيدعم توسيع سجلات الإقراض بها، ومن ثم جلب منتجات جديدة إلى أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر (MSME) وإلى العملاء المتوجهين للتصدير.
 
وعلق نيك أودوهو المدير التنفيذ لمؤسسة CDC قائلا:"نحن نرحب بقرار البنك المركزي المصري بتمكين مؤسسة CDC من إقراض رؤوس أموال من الفئة الثانية إلى البنوك في تلك البلد. يشكل دعم القطاع المصرفي في مصر نقطة انطلاق لـ CDC في سعيها لدعم القطاع الخاص في البلاد، خاصة الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم، والتي تمثل حجر الأساس في خلق الوظائف والنمو الاقتصادي في البلاد. وسوف يسمح لنا القرار اليوم بلعب دور في بناء قطاع مصرفي صحي يتمتع برأس مال جيد في مصر.
 
وأضاف قائلا "تلتزم CDC بالتنمية الاقتصادية في هذه الدولة، لذا يسعدني الإعلان عن أننا سوف نعين مندوبًا في البلاد هذا العام كإشارة على تركيزنا على بناء شراكات طويلة الأمد وزيادة الاستثمار في مصر."
 
وفى العام الماضى أعلنت CDC عن طموحها باستثمار ما يصل إلى 4.5 مليار دولار أمريكي في كافة أنحاء أفريقيا على مدار أربع سنوات حتى عام 2022. وتستثمر CDC في مصر منذ عام 2003 وترى أن البلاد تشهد بصورة متزايدة تركيزًا هامًا لأنشطتها الاستثمارية. ويدعم رأس مالها حاليًا 20 شركة في البلاد والتي توظف أكثر من 9000 شخص. وقد قدمت CDC استثمارًا بأكثر من 115 مليون دولار أمريكي إلى تلك الشركات.
 
ومن جانبه، علق وزير التجارة الدولية الدكتور ليام فوكس قائلا: إن رغبة الشركات البريطانية في الاستثمار في مستقبل مصر آخذة في الازدياد. وفي العام الماضي، شهدنا دعم CDC لمحطة بنبان للطاقة الشمسية بينما في هذا العام تخطط لطرح الملايين في البنوك المصرية لمساعدتها في تطوير اقتصاد هذا البلد. وتعكس هذه الاستثمارات بوضوح التزام المملكة المتحدة تجاه مصر وشعبها".
 
في نوفمبر2017، قدمت CDC قرضًا بقيمة 97 مليون دولار أمريكى إلى مشروع شموس النوبة للطاقة الشمسية بقدرة 800 ميجاوات كجزء من حزمة تمويل كبيرة سوف تساعد مصر في الوصول إلى أهدافها المتعلقة بالطاقة النظيفة وخلق الآلاف من الوظائف. ويعتبر مشروع شموس النوبة جزءً من محطة بنبان للطاقة الشمسية، الذي سيشكل، عند اكتماله، أكبر محطة طاقة شمسية في العالم. وفي 2016، التزمت  CDC بتقديم 15 مليون دولار أمريكي إلى صندوق ازدهار مصر للشركات المتوسطة، وهو صندوق استثمار محلي يقدم لأول مرة تمويلا لتشجيع النمو وزيادة المعرفة للشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم المملوكة للعائلات.
 
وتتمتع CDC بخبرة كبيرة في دعم مؤسسات التمويل في كافة أنحاء أفريقيا وجنوب آسيا.
 
 وفي السنوات الأخيرة، دعمت مؤسسة CDC البنوك التجارية والمؤسسات المالية متناهية الصغر والمؤسسات المالية غير المصرفية وموفري الخدمات المالية الآخرين وشركات التأمين. تتضمن استثمارات CDC الاستثمار المباشر في الأسهم في بنك I&M في كينيا وبنك حبيب في باكستان، وتقديم رأس المال المقترض في بنك التنمية الأفريقي فى عموم أفريقيا واتفاقية مشاركة المخاطر مع بنك ستاندرد شارتر سيراليون أثناء أزمة الإيبولا فى 2015.
 
 وفي 2018 التزمت CDC بتقديم مبلغ 100 مليون دولار أمريكي إلى البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير ومقره في القاهرة في شكل برنامج ضمان لمشاركة المخاطر من أجل ترويج التجارة في أنحاء القارة الأفريقية، بحسب البيان. 
 
 

إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

السفير البريطاني بالقاهرة: مصر اتخذت خطوة إلى الأمام لتشكيل اقتصاد مستدام

السفير البريطانى بالقاهرة: ندعم مبادرة "مصر تبدأ" بـ45 مليون جنيه

وزير الاقتصاد البريطانى يوجه الدعوة لمصر للمشاركة كمراقب بقمة دول الكومنولث

وزير التجارة الدولية

ليام فوكس

CDC

مصر

الاقتصاد المصرى


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
سوبر كورة.. أين يذهب جروس بعد انتهاء عقده مع الزمالك؟

سوبر كورة.. أين يذهب جروس بعد انتهاء عقده مع الزمالك؟

الأرصاد: طقس الغد حار على الوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 38 درجة

الأرصاد: طقس الغد حار على الوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 38 درجة

الدولة تغير حياة 2000 أسرة للأفضل.. البدء فى نقل سكان حكر السكاكينى بالشرابية للمحروسة1.. الوحدات مجهزة بالأثاث والأجهزة الكهربائية دون مقابل.. سيارات لنقل الأسر للتسهيل عليهم.. والمحافظ يشكل لجنة للتظلمات

الدولة تغير حياة 2000 أسرة للأفضل.. البدء فى نقل سكان حكر السكاكينى بالشرابية للمحروسة1.. الوحدات مجهزة بالأثاث والأجهزة الكهربائية دون مقابل.. سيارات لنقل الأسر للتسهيل عليهم.. والمحافظ يشكل لجنة للتظلمات

تاريخ الانقلابات داخل الأسرة الحاكمة بقطر فى فيلم وثائقى جديد لـ" اليوم السابع" .. بيت الخيانة يكشف كيف تحولت الإمارة لأداة فى يد القوى الغربية ومأوى للجماعات الإرهابية.. وخطط "موزة" لضمان الحكم فى يدها ابنها

تاريخ الانقلابات داخل الأسرة الحاكمة بقطر فى فيلم وثائقى جديد لـ" اليوم السابع" .. بيت الخيانة يكشف كيف تحولت الإمارة لأداة فى يد القوى الغربية ومأوى للجماعات الإرهابية.. وخطط "موزة" لضمان الحكم فى يدها ابنها

أكثر من 400 ألف طالب ثانوى أدوا امتحان الفيزياء إلكترونيا على التابلت

أكثر من 400 ألف طالب ثانوى أدوا امتحان الفيزياء إلكترونيا على التابلت

تجريد نيمار من شارة قيادة البرازيل قبل كوبا أمريكا

تجريد نيمار من شارة قيادة البرازيل قبل كوبا أمريكا

الرجوع الى أعلى الصفحة