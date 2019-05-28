مجموعة CDC البريطانية تعين مندوبًا لها فى مصر لتعزيز الشراكة وزيادة الاستثمار

كتبت رباب فتحى

أعلنت CDC، مؤسسة التمويل التنموي البريطانية، اليوم أنها حصلت على موافقة من البنك المركزي المصري بتوفير رؤوس أموال من الفئة الثانية إلى القطاع المصرفى المصرى، بحسب بيان من السفارة البريطانية بالقاهرة اليوم.

وسوف تشهد هذه الموافقة التزام مجموعة CDC بتقديم ما يصل إلى 200 مليون دولار إلى البنوك المصرية للمساعدة في زيادة دعمها المتواصل للتنمية الاقتصادية في مصر.

وأوضح البيان أن CDC تعد أول مؤسسة تمويل تنموي ثنائية تحصل على تصريح بتقديم رؤوس أموال من الفئة الثانية للقطاع المصرفي المصري. وتجري CDC حاليًا مناقشات مع عدد من البنوك المصرية بشأن توفير التمويل الذي سيدعم توسيع سجلات الإقراض بها، ومن ثم جلب منتجات جديدة إلى أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر (MSME) وإلى العملاء المتوجهين للتصدير.

وعلق نيك أودوهو المدير التنفيذ لمؤسسة CDC قائلا:"نحن نرحب بقرار البنك المركزي المصري بتمكين مؤسسة CDC من إقراض رؤوس أموال من الفئة الثانية إلى البنوك في تلك البلد. يشكل دعم القطاع المصرفي في مصر نقطة انطلاق لـ CDC في سعيها لدعم القطاع الخاص في البلاد، خاصة الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم، والتي تمثل حجر الأساس في خلق الوظائف والنمو الاقتصادي في البلاد. وسوف يسمح لنا القرار اليوم بلعب دور في بناء قطاع مصرفي صحي يتمتع برأس مال جيد في مصر.

وأضاف قائلا "تلتزم CDC بالتنمية الاقتصادية في هذه الدولة، لذا يسعدني الإعلان عن أننا سوف نعين مندوبًا في البلاد هذا العام كإشارة على تركيزنا على بناء شراكات طويلة الأمد وزيادة الاستثمار في مصر."

وفى العام الماضى أعلنت CDC عن طموحها باستثمار ما يصل إلى 4.5 مليار دولار أمريكي في كافة أنحاء أفريقيا على مدار أربع سنوات حتى عام 2022. وتستثمر CDC في مصر منذ عام 2003 وترى أن البلاد تشهد بصورة متزايدة تركيزًا هامًا لأنشطتها الاستثمارية. ويدعم رأس مالها حاليًا 20 شركة في البلاد والتي توظف أكثر من 9000 شخص. وقد قدمت CDC استثمارًا بأكثر من 115 مليون دولار أمريكي إلى تلك الشركات.

ومن جانبه، علق وزير التجارة الدولية الدكتور ليام فوكس قائلا: إن رغبة الشركات البريطانية في الاستثمار في مستقبل مصر آخذة في الازدياد. وفي العام الماضي، شهدنا دعم CDC لمحطة بنبان للطاقة الشمسية بينما في هذا العام تخطط لطرح الملايين في البنوك المصرية لمساعدتها في تطوير اقتصاد هذا البلد. وتعكس هذه الاستثمارات بوضوح التزام المملكة المتحدة تجاه مصر وشعبها".

في نوفمبر2017، قدمت CDC قرضًا بقيمة 97 مليون دولار أمريكى إلى مشروع شموس النوبة للطاقة الشمسية بقدرة 800 ميجاوات كجزء من حزمة تمويل كبيرة سوف تساعد مصر في الوصول إلى أهدافها المتعلقة بالطاقة النظيفة وخلق الآلاف من الوظائف. ويعتبر مشروع شموس النوبة جزءً من محطة بنبان للطاقة الشمسية، الذي سيشكل، عند اكتماله، أكبر محطة طاقة شمسية في العالم. وفي 2016، التزمت CDC بتقديم 15 مليون دولار أمريكي إلى صندوق ازدهار مصر للشركات المتوسطة، وهو صندوق استثمار محلي يقدم لأول مرة تمويلا لتشجيع النمو وزيادة المعرفة للشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم المملوكة للعائلات.

وتتمتع CDC بخبرة كبيرة في دعم مؤسسات التمويل في كافة أنحاء أفريقيا وجنوب آسيا.

وفي السنوات الأخيرة، دعمت مؤسسة CDC البنوك التجارية والمؤسسات المالية متناهية الصغر والمؤسسات المالية غير المصرفية وموفري الخدمات المالية الآخرين وشركات التأمين. تتضمن استثمارات CDC الاستثمار المباشر في الأسهم في بنك I&M في كينيا وبنك حبيب في باكستان، وتقديم رأس المال المقترض في بنك التنمية الأفريقي فى عموم أفريقيا واتفاقية مشاركة المخاطر مع بنك ستاندرد شارتر سيراليون أثناء أزمة الإيبولا فى 2015.

وفي 2018 التزمت CDC بتقديم مبلغ 100 مليون دولار أمريكي إلى البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير ومقره في القاهرة في شكل برنامج ضمان لمشاركة المخاطر من أجل ترويج التجارة في أنحاء القارة الأفريقية، بحسب البيان.