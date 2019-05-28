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ما لا تعرفه عن مرض التصلب المتعدد.. يؤدى للإعاقة ويصيب النساء 3 أضعاف الرجال

الثلاثاء، 28 مايو 2019 04:15 م
ما لا تعرفه عن مرض التصلب المتعدد.. يؤدى للإعاقة ويصيب النساء 3 أضعاف الرجال مرض التصلب المتعدد.. أعراضه وطرق علاجه
كتبت أمل علام
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كشفت الجمعية الأمريكية لمرض التصلب المتعدد، إن مرض التصلب المتعدد يؤثر على المخ، والحبل الشوكى، وهو يسبب تلف الطلاء الذى يحمى الأعصاب (المايلين)، هذا يسبب مجموعة من الأعراض، مثل عدم وضوح الرؤية، ومشاكل فى الحركة، والعديد من الأعراض الأخرى.

 

وقالت الجمعية، يتم تشخيص مرض التصلب العصبى المتعدد باعتباره من الأمراض المزمنة، لكن العلاجات، والمتخصصين، يمكنهم مساعدتك فى التعامل مع الحالة، وأعراضها.

تشخيص مرض التصلب المتعدد
تشخيص مرض التصلب المتعدد

أكثر من 100 ألف شخص فى بريطانيا لديهم مرض التصلب العصبى المتعدد، وغالبا ما يكتشف الناس فى بريطانيا أن لديهم مرض التصلب العصبى المتعدد فى الثلاثينات، والأربعينات، والخمسينات، لكن العلامات الأولى لمرض التصلب العصبى المتعدد غالبا ما تبدأ قبل سنوات، حيث يلاحظ الكثير من الناس ظهور الأعراض الأولى قبل سنوات من تشخيصهم.

 

يصيب مرض التصلب المتعدد النساء 3 أضعاف عدد الرجال، طبقا لآخر الإحصاءات عن مرض التصلب العصبى المتعدد فى بريطانيا.

 

ماذا يحدث فى مرض التصلب العصبى المتعدد؟

لفهم ما يحدث فى مرض التصلب العصبى المتعدد، من المفيد أن نفهم كيف يعمل الجهاز العصبى المركزي.

 

تقوم مادة تسمى المايلين بحماية ألياف الأعصاب فى الجهاز العصبى المركزى، مما يساعد الرسائل على الانتقال بسرعة وسلاسة بين الدماغ، وبقية الجسم،فى مرض التصلب العصبى المتعدد، نظام المناعة، الذى يساعد عادة فى مكافحة الالتهابات، ولكنه يخطئ ويهاجم نفسه، ويؤدى ذلك إلى إتلاف المايلين وتجريده من الألياف العصبية، إما بشكل طفيف أو كلى، تاركًا ندبات تُعرف باسم الآفات أو اللويحات.

 

يؤدى هذا التلف إلى تعطيل الرسائل التى تنتقل عبر ألياف الأعصاب، حيث يمكنها أن تبطئ أو تتشوه أو لا تتعرض له على الإطلاق.

 

وقالت أنه، بالإضافة إلى فقدان المايلين، قد يحدث تلف فى بعض الأحيان للألياف العصبية الفعلية أيضًا، وتلف الأعصاب هو الذى يسبب زيادة فى الإعاقة التى يمكن أن تحدث مع مرور الوقت.

 

ما الذى يسبب أعراض مرض التصلب العصبى المتعدد؟

يربط الجهاز العصبى المركزى كل ما يفعله جسمك، لذلك يمكن أن يسبب مرض التصلب العصبى المتعدد أنواعًا مختلفة من الأعراض، قد تكون لديك مشاكل فى الرؤية أو المشى أو العواطف.

 

تعتمد الأعراض المحددة التى تظهر على أى جزء من الجهاز العصبى المركزى لديك، وعلى وظيفة العصب التالف.


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