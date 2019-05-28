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مؤشر البحث العلمى لشهر مايو: حصد 13 ميدالية بمعرض جنيف الدولى للاختراعات

الثلاثاء، 28 مايو 2019 01:36 م
مؤشر البحث العلمى لشهر مايو: حصد 13 ميدالية بمعرض جنيف الدولى للاختراعات محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى
وائل ربيعى
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أعلنت أكاديمية البحث العلمى، مؤشر البحث العلمى لشهر مايو الجارى، مؤكدة منح 13 ميدالية للمخترعين المصريين فى معرض جنيف الدولى للاختراعات 2019، حيث فاز 11 مبتكر من الفريق المصرى الذى رشحته ودعمته أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا من بين مئات المتقدمين على 13 ميدالية "3 ميداليات ذهبية و8 ميداليات فضية و2 برونزية"، وذلك من خلال المنافسة مع ما يقرب من 800 مشارك من40 دولة بـ 1000 اختراع فى مختلف المجالات كالكيمياء والهندسة والطاقة والطب والزراعة.

وتقدم للأكاديمية للمشاركة 176 متقدم عبر موقع الأكاديمية وتم اختيار 16 مبتكر بـ 19 ابتكار للمشاركة فى معرض جنيف الدولى .

مؤشر البحث العلمى الشهرى، هو مؤشر للعلوم والتكنولوجيا يصدره المرصد المصرى للعلوم والتكنولوجيا والابتكار بأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا شهريًا.


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