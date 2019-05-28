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ليه ركوب الدراجات أفضل رياضة لصحتك؟ اعرف الإجابة

الثلاثاء، 28 مايو 2019 09:30 ص
ليه ركوب الدراجات أفضل رياضة لصحتك؟ اعرف الإجابة ركوب الدراجه
كتبت فاطمة خليل
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 الدراجات من أفضل أنواع الرياضة المفيدة وغير المكلفة، وهى ضمن تمارين الكارديو التى تحافظ على صحة القلب والأوعية الدموية؛ وإليك أبرز فوائد ركوب الدراجة لصحتك بحسب موقع men health .

1- تقلل خطر الوفاة بسبب الأمراض

فوائد_ركوب_الدراجات_للتخسيس

في دراسة دنماركية  منذ أكثر من 14 عامًا أجريت على 30،000 شخص ، اكتشف أن الأشخاص الذين يذهبون إلى العمل وهم يركبون الدراجة لمدة 3 ساعات في الأسبوع قد قللوا من خطر الوفاة بنسبة 40٪ مقارنة بالأشخاص الذين لايفعلون ذلك.

 

٢- خفض الكوليسترول الضار

ركوب الدراجة جيد لتحسين لكوليسترول الجيد وتقليل الكوليسترول الضار بشكل كبير. وتخفض مخاطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.

 

٣- تحسين القوة العضلية والتخلص من الدهون

فوائد_ركوب_الدراجة
 
من أهم الأشياء لركوب الدراجة أنها رياضة بسيطة تقوى العضلات وتخلصك من الدهون .

٤-رياضة ركوب الدراجات تحسن صحة القلب والأوعية الدموية.

 

 

 


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