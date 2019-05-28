ليه ركوب الدراجات أفضل رياضة لصحتك؟ اعرف الإجابة

الدراجات من أفضل أنواع الرياضة المفيدة وغير المكلفة، وهى ضمن تمارين الكارديو التى تحافظ على صحة القلب والأوعية الدموية؛ وإليك أبرز فوائد ركوب الدراجة لصحتك بحسب موقع men health .

في دراسة دنماركية منذ أكثر من 14 عامًا أجريت على 30،000 شخص ، اكتشف أن الأشخاص الذين يذهبون إلى العمل وهم يركبون الدراجة لمدة 3 ساعات في الأسبوع قد قللوا من خطر الوفاة بنسبة 40٪ مقارنة بالأشخاص الذين لايفعلون ذلك.

٢- خفض الكوليسترول الضار

ركوب الدراجة جيد لتحسين لكوليسترول الجيد وتقليل الكوليسترول الضار بشكل كبير. وتخفض مخاطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.

٣- تحسين القوة العضلية والتخلص من الدهون