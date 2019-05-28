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فطارك عربى وإسلامى.. وجبة "بوبور لامبوك" توزع بالمجان فى ماليزيا بشهر رمضان

الثلاثاء، 28 مايو 2019 03:30 م
فطارك عربى وإسلامى.. وجبة "بوبور لامبوك" توزع بالمجان فى ماليزيا بشهر رمضان الافطار فى ماليزيا
كتبت إيناس البنا
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يقدم اليوم السابع على مدار 30 يوما مائدة يومية من كل مطبخ فى دول الخليج والوطن العربى والدول الإسلامية التى تزين سفرة رمضان وفوائدها لصحتك.

ومن أبرز الطقوس الرمضانية التي تميز ماليزيا، إقامة مهرجانات للمأكولات والحلويات بأشكالها وأنواعها وألوانها المختلفة، يطلق عليها باللغة العربية "بازار رمضان، والمشروب الرسمي للإفطار في ماليزيا، هو مشروب محلي مصنوع من التمر والماء، تيمنا بأن الرسول الكريم كان يفطر على الماء والتمر.

الأزر والسمك
الأزر والسمك

يتم توزيع أشهر وجبة رمضانية بالمجان، تسمى "بوبور لامبوك" والتى تتكون من خليط اللحم والجمبرى والأرز والأعشاب الطبيعية وقطع البطاطس، ويعد من الأطباق الخفيفة المنتشرة بشهر رمضان الكريم في ماليزيا، حيث إنه يتم توزيعه على المصلين في أكياس وقت أذان المغرب للإفطار.

يستخدم المطبخ الماليزي اللحوم بأنواعها سواء كانت الدواجن واللحم البقري ولحم الضأن ولحم الماعز، كما تدخل المأكولات البحرية في العديد من الأطباق الماليزية وأبرزها القواقع والجمبري وحبار البحر والأخطبوط والأسماك الطازجة بأنواعها.

ساتى ماليزى
ساتى ماليزى

ساتي

يعد الساتي الماليزي أشهر الأكلات الماليزية، وتتمسك بها العائلات الكبيرة والأصلية في ماليزيا، وهو عبارة عن اللحم البقري أو لحم الدجاج المشوي على النار، ويضاف إليهم البهارات الماليزية المستمدة من البيئة الاستوائية مما يعطي لها طعما فريداً وشهي.

وتعد اللحوم المستخدمة في الساتي عبر وضعها في تتبيلتها قبل فترة من شويها، ويقدم معها للأكل الخضروات والأرز وزبدة فول سوداني.


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فطارك اسلامى

اكلات من ماليزيا

رمضان

المأكولات البحرية


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