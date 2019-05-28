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طنجة تستضيف المنتدى الإفريقي للموانئ يوليو المقبل

الثلاثاء، 28 مايو 2019 01:42 م
طنجة تستضيف المنتدى الإفريقي للموانئ يوليو المقبل ميناء
كتبت – هناء أبو العز
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ينعقد المنتدى الإفريقي الأول للموانئ، المنظم من قبل "إي-كونفرونس"، وطنجة المتوسط وبرنامج سياسات النقل بإفريقيا التابع للبنك الدولي و”بروباركو” يومي 4 و 5 يوليو المقبل بمدينة طنجة.
 
وأعلن المنظمون، في بيان صحفي، أن هذا الحدث يأتى  بالتزامن مع التطور الذي يشهده قطاع الموانئ والنقل البحري بالبلدان الإفريقية الناطقة بالفرنسية، بالنظر إلى البنيات المينائية التحتية التي تشكل حلقة أساسية في النشاط الاقتصادي، كما تعتبر شرطا يرهن صعود البلدان الإفريقية”.
وأضاف البيان،إلى أن أزيد من 400 مهني وفاعل من 25 بلدا سيشاركون في هذا المنتدى من أجل فهم أفضل لرهانات قطاع الموانئ والنقل البحري بإفريقيا”.
 
وسيناقش المنتدى التوجهات الاستراتيجية ونماذج التطوير والتدبير وتحديات التمويل والاستثمار والشراكات بين القطاعين العام والخاص واستراتيجيات الخطوط والطرق السيارة البحرية والتعاون الإقليمي.
 
ونقل البيان  عن إيبو ضيوف، المسؤول عن برنامج سياسات النقل بإفريقيا التابع للبنك الدولي، أن هذا الملتقى من شأنه المساهمة في بث زخم جديد في  الحوار المفتوح والشراكات   بين الفاعلين الكبار في مجال الموانئ بإفريقيا وضمن مجموعة الفاعلين المينائيين الدوليين، بهدف ضمان تموقع أفضل للموانئ الإفريقية وانخراطها في سيرورة مستدامة لتحسين الأداء تعود بالنفع على الجميع.

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