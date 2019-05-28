"ضد مجهول".. مقتل رجل أعمال وابنته بسبب 10 آلاف جنيه بالغربية

فى عالم " الجريمة" لا يوجد شىء كامل نظرية ثابتة لا تتحرك بمرور الزمان، ولكن هناك دائما شواذ لكل قاعدة، فهناك جرائم قتل اخترقت تلك النظرية وقيدت ضد مجهول، ومرت سنوات على ارتكابها، ولم يستدل على الجاني، قد يكون أبطالها سياسيين وفنانين وشخصيات عامة أو مواطنين عاديين، ولكن ظلت تفاصيلها لغزا حير رجال الشرطة، ودفعتهم في أغلب الحالات إلى حفظ القضية تحت مسمى " ضد مجهول".

"اليوم السابع" يقدم سلسلة " ضد مجهول" خلال شهر رمضان المبارك، نكشف فيها أبرز القضايا التى شملت الكثير من الإثارة والقصص، سواء كان أبطالها من الشخصيات العامة أو الفنانين أو المواطنين، ففى السطور التالية نرصد عددًا من تلك الجرائم التى حيرت الشرطة ولم يتم التوصل فيها لهوية الجاني

"مقتل رجل أعمال وابنته بالمحلة"



قضية جديدة وغريبة من نوعها، شهدتها محافظة الغربية، بعد أن استيقظ الأهالى على صدمة مفزعة بمقتل رجل أعمال وابنته حرقاً.

القضية أثارت الكثير والكثير من الدهشة والرعب وسط أهالى مدينة المحلة، بعد اكتشاف اختفاء مبلغ 10 آلاف جنيه، وسيف فضى من داخل المنزل.

قوات الأمن انتقلت لمكان الحادث، وبتشريح الجثث تبين أن القاتل طعن المجنى عليهما، قبل أن يشعل النار بهما لإخفاء معالمهما، انتشرت أقاويل كثيرة بعد الحادث، من بينها أنا القاتل هو سائق المجنى عليه، وصديقه العاطل، خاصة وأن الاثنين اختفيا بعد الحادث مباشرةً.