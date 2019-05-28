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صور.. على طريقة الوزارء.. طبيبة بالصحة تؤدى اليمين أمام محافظ سوهاج

الثلاثاء، 28 مايو 2019 07:00 م
صور.. على طريقة الوزارء.. طبيبة بالصحة تؤدى اليمين أمام محافظ سوهاج طبيبة بالصحة تؤدى اليمين أمام المحافظ
سوهاج - محمود مقبول
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أدت اليوم الدكتورة غادة أحمد سالم اليمين أمام محافظ سوهاج  بعد صدور قرار بتعينها مديرا عاما للطب الوقائى بمديرية الصحة بمحافظة سوهاج، وذلك لأول مرة فى تاريخ المحافظة يؤدى فيها موظف اليمين قبل استلامه العمل أمام محافظ الإقليم.

وجاءت المراسم أشبه بالمراسم المتبعة في حلف اليمين للوزراء والمحافظين الجدد، فوقف المحافظ، وعلى بعد متر ونصف تقريبًا منه وقف الموظف يتلو القسم من ورقة في يده بينما اصطف ثلاثة من كبار موظفي الديوان على الجانب شهودا على أداء اليمين وهم السكرتير العام المساعد ومدير عام شئون العاملين ومديرية مديرية الصحة.  

جاء ذلك تفعيلًا لقانون الخدمة المدنية بمادته رقم 16، المتمضنة تأدية كل موظف من شاغلي وظائف الإدارة العليا اليمين أمام السلطة المختصة.

طبيبة بالصحة تؤدى اليمين أمام المحافظ (1)
طبيبة بالصحة تؤدى اليمين أمام المحافظ 
 
طبيبة بالصحة تؤدى اليمين أمام المحافظ (2)
طبيبة بالصحة تؤدى اليمين أمام المحافظ

 


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