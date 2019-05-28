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صور .. رمضان شهر الانتصارات بثقافة الإسكندرية .. و"جاليرى" ليلا بالانفوشى

الثلاثاء، 28 مايو 2019 04:00 م
صور .. رمضان شهر الانتصارات بثقافة الإسكندرية .. و"جاليرى" ليلا بالانفوشى فعاليات ثقافية وفنية بفرع ثقافة الإسكندرية
الإسكندرية - جاكلين منير
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نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة عدد من الفعاليات الثقافية والفنية بمواقع فرع ثقافة الإسكندرية، حيث أقام قصر ثقافة مصطفى كامل محاضرة بعنوان "رمضان شهر الإنتصارات" تحدث خلالها حسين شحاتة عن إنتصارات شهر رمضان منها نصر 6 أكتوبر وغزوة بدر يوم 17 رمضان بالسنة الثانية من الهجرة، كما أشار إلى نفحات الشهر الكريم من حيث التأثير النفسى والجسدى على المسلمين وفضل ليلة القدر.

وفى قصر ثقافة الأنفوشى أقيم عرض نادى سينما الأطفال مجموعة من أفلام قصص الأنبياء منها قصة سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل وسيدنا يعقوب وسيدنا يوسف، وفى سياق أخر أقام بيت ثقافة رشدى ورشة فنية لتصميم شخصيات كرتونية رمضانية تحت إشراف مسئول مرسم الطفل، وببيت ثقافة 26 يوليو أقيمت محاضرة بعنوان "فوائد الصيام" ألقتها د. مريم منير، بينما عقد نادى الأدب ندوة بعنوان "ملامح اﻹبداع الشعرى" للشاعرة الكبيرة عزيزة كاطو بحضور عدد من الأدباء و أعضاء النادي.

من جهه أخرى يعرض مساء اليوم الثلاثاء ، العرض المسرحى "جاليري" لفرقة الإسكندرية، ضمن اللقاء الثانى لشباب المخرجين على مسرح قصر ثقافة الأنفوشي، يترأس المهرجان المخرج هشام عطوة نائب رئيس هيئة قصور الثقافة، وتنظمه الإدارة المركزية للشئون الفنية، برئاسة الفنان أحمد الشافعي

 

فعاليات ثقافية وفنية بفرع ثقافة الإسكندرية (1)
فعاليات ثقافية وفنية بفرع ثقافة الإسكندرية 
 
 
فعاليات ثقافية وفنية بفرع ثقافة الإسكندرية (2)
فعاليات ثقافية وفنية بفرع ثقافة الإسكندرية 
 
فعاليات ثقافية وفنية بفرع ثقافة الإسكندرية (3)
فعاليات ثقافية وفنية بفرع ثقافة الإسكندرية

 


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