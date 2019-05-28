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صور.. دمار وخراب فى مدينة ديتون بأمريكا بسبب الأعاصير

الثلاثاء، 28 مايو 2019 01:44 م
صور.. دمار وخراب فى مدينة ديتون بأمريكا بسبب الأعاصير الأعاصير فى أمريكا
كتب محمد جمال - تصوير رويترز
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قال مسؤولون وتقارير إعلامية إن إعصارا ضرب مدينة ديتون بولاية أوهايو الأمريكية ومن المتوقع أن تضرب عواصف حادة المنطقة أثناء الليل.

دمار وخراب فى الممتلكات
دمار وخراب فى الممتلكات

 

وذكرت وسائل الإعلام أن إعصارين آخرين على الأقل لامسا اليابسة بالقرب من المدينة منهما واحد قرب قاعدة رايت-باترسون الجوية شرقى ديتون.

 

وتأتى أحدث عاصفة بعد أن أسفرت موجة من الأعاصير والفيضانات عن مقتل ستة أشخاص على الأقل فى أوكلاهوما فى مطلع الأسبوع منهم شخصان فى إل رينو قرب عاصمة الولاية يوم السبت.

 

أثار كارثية للإعصار
أثار كارثية للإعصار

 

أضرار الإعصار ديتوى
أضرار الإعصار ديتوى

 

أضرار الإعصار
أضرار الإعصار

 

أضرار بالمنازل
أضرار بالمنازل

 

إعصار ديتون
إعصار ديتون

 

انقلاب السيارات على الطرق
انقلاب السيارات على الطرق

 


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