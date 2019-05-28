صور.. حملة نظافة مكبرة لرفع تلال القمامة بشارع الترعة فى المحلة

الغربية – مصطفى عادل

شن حى ثان المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، برئاسة اللواء خالد فوزى، حملة نظافة مكبرة بشارع الترعة التابع لحى ثان المحلة، لرفع تلال القمامة، المتراكمة فى الشارع منذ شهور، وتصاعد الروائح الكريهة منها، واشتعال النيران فيها أكثر من مرة، وتسببها فى انتشار الذباب والباعوض، والكلاب الضالة.

وشارك فى الحملة المهندس محمد الشرقاوى نائب رئيس مدينة المحلة، واللواء خالد فوزى رئيس حى ثان المحلة، والمهندسة لمياء خليفة نائب رئيس حى ثان المحلة، بمشاركة معدات جهاز النظافة بمجلس مدينة المحلة، وحى أول وثان المحلة.

وأسفرت الحملة عن رفع أكثر 40 طنا من القمامة من الشارع، ونقلها إلى مصنع تدوير القمامة بطريق الدواخلية.

حملة نظافة مكبرة لرفع تلال القمامة

حملة نظافة مكبرة لرفع تلال القمامة

حملة نظافة مكبرة لرفع تلال القمامة



حملة نظافة مكبرة لرفع تلال القمامة



حملة نظافة مكبرة لرفع تلال القمامة

حملة نظافة مكبرة لرفع تلال القمامة

حملة نظافة مكبرة لرفع تلال القمامة

حملة نظافة مكبرة لرفع تلال القمامة

حملة نظافة مكبرة لرفع تلال القمامة