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سقوط صاحب مخزن فى منطقة الظاهر وبحوزته 8 أطنان مواد غذائية مجهولة المصدر

الثلاثاء، 28 مايو 2019 12:55 م
سقوط صاحب مخزن فى منطقة الظاهر وبحوزته 8 أطنان مواد غذائية مجهولة المصدر مواد غذائية - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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ألقت مباحث التموين والتجارة الداخلية بالقاهرة، القبض على صاحب مخزن فى حى الظاهر، وبحوزته 8 أطنان مواد غذائية مجهولة المصدر، فحررت محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لتولى التحقيق.
     
كانت مباحث التموين بقيادة العميد محمد رجائى، قد نجحت فى ضبط صاحب المخزن الذى يعمل بدون ترخيص، لحيازته وتخزينه كميات كبيرة من المواد الغذائية مجهولة المصدر، وغير المصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها، بقصد التصرف فيها بالبيع لتحقيق أرباح غير مشروعة، وشملت محتويات المخزن: 6 أطنان عسل جلوكوز، وطن زيت طعام، و500 كيلو جرام بيكربونات، و500 كيلو جرام حبة البركة.
 
وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط، اعترف بإدارته المخزن بدون ترخيص، وحيازته المضبوطات بقصد طرحها فى الأسواق رغم كونها مجهولة المصدر، وقد اتخذت مباحث التموين الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم.
 

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