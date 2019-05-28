سعودي يُقاضي فولكس فاجن الألمانية لمخالفتها حديثا نبوياً

قدم وكيل سيارات بنتلى السابق فى السعودية، دعوى إلى قضاء بلاده بحق شركة فولكس فاجن الألمانية، مستندا فى حيثيات الدعوى على حديث نبوى يتعلق بالمعاملات التجارية، وفق تقارير إعلامية.

يبدو أن شركة فولكس فاجن التى تلاحقها فضائح حول الغش فى قيم الديزل فى الولايات المتحدة الأمريكية، ستواجه هذه المرة قضاء الشريعة الإسلامية، ولكنّ الجديد هذه المرة، أنّ الشكوى يمكن أن تُفعّل فى المملكة العربية السعودية فحسب، حيث أن المشتكى اعتمد فى مسوغات الدعوى على الحديث النبوى الذى يقول « لَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ »، وفقا لما أورده تقرير صحفى ألماني.

صحيفة « فيلت أم زونتاج » الألمانية ، نشرت قصة مفصلة عن الشكوى قالت إن الشيخ غسان عبد الرحمن السليمان تقدم بها إلى المحكمة التجارية فى جدة بالمملكة العربية السعودية، مدعياً فيها أنّ شراكته السابقة مع عملاق صناعة السيارات فولكس واجن قد تسببت فى خسارة لشركته، ومطالبا بتعويض بمبلغ 240 مليون يورو.

شركة « الغسان موتورز » تتهم شركة فولكس فاجن بمخالفة قانون سعودى يتعلق بالتنافس التجاري، ومستندة فى دعواها إلى الحدث سالف الذكر.

وأدعت الشركة السعودية أن شركة فولكس واجن، قد أخلت باتفاق الشراكة بعد أن حصلت على عرض منافس.

المتحدث الرسمى لعملاق صناعة السيارات الألمانية بمدينة فولفسبورغ رفض التعليق على الشكوى وأكتفى بالقول « لم تصلنا أى شكوى بحق شركة فولكس واجن من شريك مبيعات لماركة ما فى العربية السعودية ».

واختتم بالقول « ولهذا السبب، لا يمكننا أن نعلق على مضمون مرتبط بأى شكوى ».

وطبقا لاتفاقية الشراكة، فإنّه كان لابد من الحصول على موافقة شركة بنتلى للسيارات الفاخرة، التى تتبع مجموعة فولكس واجن، قبل أن يدخل مستثمرون جدد فى الشركة السعودية، لكن فولكس واجن حالت دون ذلك.

أما الدوائر الداخلية للمجموعة الألمانية فتبدو غير قلقة من الشكوى، ويتسرب عن مصادرها أنها قد فسخت عقد الشراكة مع الشيخ غسان لأنها لم تكن راضية عن أرقام المبيعات.

مصادر عربية ومنها « سعودى شفت » تحدثت عن إعلان لجنة الإفلاس فى المملكة فى الرابع من مارس 2019 عن إفلاس مؤسسة غسان عبد الرحمن السليمان، وكلاء السيارات الفاخرة لامبورجينى وبنتلى وأنفينيتي، معلنة افتتاح إجراء التصفية لممتلكات الوكيل فى المملكة، وداعية الجهات الدائنة لتقديم مطالباتهم خلال مدة لا تزيد على 90 يومًا من تاريخ الإعلان.

فيما نقلت صحيفة فيلت أم زونتاغ الألمانية عن مصدر داخلى قوله إن الشيخ غسان قد نقل نشاطه التجارى إلى فرنسا ليصبح متخصصاً ببيع سيارات نايس لمبورجينى والتى تقع هى الأخرى ضمن منتجات مجموعة فولكس واجن.