سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 28 مايو 2019 10:31 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

زيلينسكى يزور "دونباس" للمرة الأولى منذ تنصيبه رئيسا لأوكرانيا

الثلاثاء، 28 مايو 2019 10:03 ص
زيلينسكى يزور "دونباس" للمرة الأولى منذ تنصيبه رئيسا لأوكرانيا رئيس اوكرانيا
وكالات
إضافة تعليق
 
أعلن المكتب الصحفي للرئيس الأوكراني المنتخب فلاديمير زيلينسكي، أن الرئيس أجرى زيارة صباح اليوم إلى منطقة "دونباس" المعلنة استقلالها عن أوكرانيا جنوب شرقي البلاد.
 
وذكر مكتب الرئيس الأوكراني أن زيلينسكي تفقد مواقع القوات الأوكرانية في بلدتي شّاستيا ولوغانسك، بزيارة الخطوط الأمامية في الجبهة وبينها نقطة مراقبة.
 
وأضاف مكتب زيلينسكي أن القوات "الانفصالية" في "دونباس" كانت على بعد 400 متر فقط، مشيرا إلى أن زيلينسكي استمع لتقرير من قائد عمليات القوات المشتركة للجيش ألكسندر سيرسكي حول الوضع على الجبهة.
 
وأكد المكتب أن زيلينسكي وخلال الزيارة اطلع على ظروف العسكريين ومدى جودة الطعام المقدم لهم وتوفر المعدات العسكرية، "وشدد على ضرورة توفير ظروف معيشية مقبولة للعسكريين".
 
زيلينسكي كان قد أعلن بعد توليه الرئاسة أنه يعتبر وقف النزاع في "دونباس" أول مهمة بالنسبة له في منصبه الجديد، مؤكدا استعداده لإطلاق الحوار واتخاذ قرارات صعبة من أجل ذلك.

إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

"مش ناسى أصله".. رئيس أوكرانيا الجديد يرقص على المسرح.. فيديو

فلاديمير زيلينسكي

اوكرانيا

دونباس


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بدء صرف السلع التموينية المدعمة ضمن مقررات شهر يونيو الأسبوع المقبل

بدء صرف السلع التموينية المدعمة ضمن مقررات شهر يونيو الأسبوع المقبل

7 طرق لرفع مستوى السكر حال انخفاضه فى الدم أثناء الصيام

7 طرق لرفع مستوى السكر حال انخفاضه فى الدم أثناء الصيام

"تشريعية البرلمان" تستكمل مناقشة قانون استبدال عقوبة حبس الغارمات عقب عيد الفطر.. وتستطلع رأى "التضامن".. جدل حول تحديد موقع عمل الغارمة وحق المجنى عليه بعد رفض"العدل".. ومطالبات بالاعتماد على المجتمع المدنى

"تشريعية البرلمان" تستكمل مناقشة قانون استبدال عقوبة حبس الغارمات عقب عيد الفطر.. وتستطلع رأى "التضامن".. جدل حول تحديد موقع عمل الغارمة وحق المجنى عليه بعد رفض"العدل".. ومطالبات بالاعتماد على المجتمع المدنى

القطريون يعانون من قمع تميم.. أمير الدوحة يستغل دستور بلاده ويمنح نفسه صلاحيات لممارسة انتهاكات ضد المواطنين وأفراد أسرته الحاكمة.. وخبراء: يسعى لتمكين نظامه على حساب الدولة.. ومعارض: نجهز لتحركات ضده

القطريون يعانون من قمع تميم.. أمير الدوحة يستغل دستور بلاده ويمنح نفسه صلاحيات لممارسة انتهاكات ضد المواطنين وأفراد أسرته الحاكمة.. وخبراء: يسعى لتمكين نظامه على حساب الدولة.. ومعارض: نجهز لتحركات ضده

جدول ترتيب الدوري المصري بعد مباريات يوم الإثنين 27/5/2019

جدول ترتيب الدوري المصري بعد مباريات يوم الإثنين 27/5/2019

للمحجبات فى الصيف.. 6 أنواع من الطرح يجب أن تتوفر فى دولابك

للمحجبات فى الصيف.. 6 أنواع من الطرح يجب أن تتوفر فى دولابك

الرجوع الى أعلى الصفحة