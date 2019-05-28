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رفض طعون المتهمين على أحكام الإعدام والمؤبد بـ"تفجير الكنائس"

الثلاثاء، 28 مايو 2019 03:01 م
رفض طعون المتهمين على أحكام الإعدام والمؤبد بـ"تفجير الكنائس" تفجير الكنيسة - أرشيفية
كتبت أمنية الموجى
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رفضت محكمة الطعون العليا، الطعن المقدم من المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"تفجير الكنائس"، على الأحكام الصادرة بالإعدام والمؤبد ضدهم فى القضية.

 

وقضت محكمة الجنايات فى أكتوبر الماضى بإعدام 17 متهما، والسجن المؤبد (25 عاما) لـ19 متهما، والسجن 15 سنة لتسعة متهمين.

 

كما أصدرت حكمًا بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات لمتهم، وانقضاء الدعوى بالوفاة لمتهمين اثنين.

 

وكان النائب العام المستشار نبيل صادق قد أحال 48 شخصا إلى القضاء العسكرى فى 21 مايو 2017 لاتهامهم بالضلوع فى تفجير الكنائس الثلاث، وتولى قيادة جماعة (داعش) الإرهابية وتأسيس خليتين لها بمحافظتى القاهرة وقنا، والانضمام إليها والمشاركة فيها، وارتكابهم وقائع تفجير الكنائس الثلاث "البطرسية بالعباسية والمرقسية بالإسكندرية ومارجرجس بالغربية"، وقتل والشروع فى قتل مرتاديها وقوات تأمينها والهجوم على كمين النقب وقتل عدد من القائمين عليه من قوات الشرطة والشروع فى قتل الباقين والاستيلاء على أسلحتهم وتصنيعهم وحيازتهم سترات وعبوات مفرقعة وأسلحة نارية وذخائر والالتحاق بتنظيم داعش الإرهابى خارج البلاد وتلقيهم تدريبات عسكرية بمعسكرات تابعة للتنظيم بدولتى ليبيا وسوريا.


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محاكمة المتهمين بتنظيم الكنائس

حكم الإعدام

تفجير الكنائس


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