الرئيسية أخبار عاجلة رئيس جهاز المخابرات يزور ليبيا ويلتقى المشير خليفة حفتر الثلاثاء، 28 مايو 2019 10:44 م خليفة حفتر كتب عامر مصطفى إضافة تعليق زار رئيس جهاز المخابرات المصرى، دولة ليبيا والتقى قائد الجيش الليبى المشير خليفة حفتر. إضافة تعليق الموضوعات المتعلقة مباشر قطر: تنظيم الحمدين طلب من ليبيا عدم تسليم إرهابى مانشستر هاشم عابدى المؤسسة الوطنية للنفط فى ليبيا: حريق مستشفى النفط بطرابلس نجم عن قصف مباشر 10 يونيو.. الحكم فى محاكمة 14 بتنظيم "العائدون من ليبيا" الإرهابى المشير خليفة حفتر ليبيا جهاز المخابرات العامة اخبار ليبيا لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع "سوبر كورة" ينشر أول تعليق للزمالك بخصوص إلغاء نتيجة الكونفدرالية نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة .. اعرف نتيجتك 5 عقبات تخطاها الزمالك نحو تحقيق لقب الكونفدرالية.. إصابة فرجانى ساسى.. أخطاء الحكام الأفارقة المتكررة.. ضغط المباريات المتتالى.. أزمة الحارس الواحد فى النهائى.. ولوغاريتمات جروس فى التغييرات الحكومة تتبنى 4 برامج لزيادة الشفافية ومواجهة الفساد والبيروقراطية بالجهاز الإدارى للدولة.. برامج تدريبية لمسئولى التخطيط فى كافة الوزارات.. وميكنة العديد من الخدمات وربطها بمنصة تبادل الخدمات والبوابة الحكومية 5 مشروبات غير تقليدية تنظم السكر فى الدم.. أهمها عصير الطماطم والبامية اتحاد الكرة يؤجل إعلان المواعيد النهائية لمؤجلات الدورى والكأس 24 ساعة
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