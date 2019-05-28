دكتور فقه سعودى: أردوغان لا يمثّل الإسلام بل يطبق العلمانية فى بلاده

كتب مصطفى عنبر

نفى الدكتور محمد السعيدى، أستاذ أصول الفقه بجامعة أم القرى بالسعودية، أن يكون الرئيس التركي رجب طيب أردوجان يمثّل الإسلام أو يمثل الأمة الإسلامية، موضحًا أنه يطبق العلمانية في بلاده.

ولدى استضافته أمس في برنامج الليوان مع الإعلامي عبدالله المديفر، وسؤاله عن موقفه من "أوردجان"، قال "السعيدي": ليس لدي رأيان بالنسبة لأوردغان، هو حاكم ناجح في بلده، لكن أن يمثل أردوغان الإسلام أو يمثل الأمة الإسلامية فهذا غير صحيح؛ وقد كتبت سبعة أو ثمانية مقالات في أردوجان، وهو يقول عن نفسه إنه علماني.

وأضاف: للأسف هناك أناس يريدون منه بالقوة أن يكون ممثلاً للإسلام؛ وقد قرأت بالأمس تغريدة السلطان الإمام الحاكم تتكلم عنه، وهو لا يمثل الإسلام ولا يمثل الدين ولا ينبغي أن يمثل الدين.

وأردف: عندهم في تركيا هناك مخالفات شرعية كثيرة وكلما قلنا لهم شيئًا قالوا إنه يتدرج في تطبيق الشريعة.

وتابع: نحن نعرف أن أوردغان 16 سنة حاكماً ولم يتدرج قيد أنملة في تطبيق الشريعة، بل هناك قوانين سيئة جدًا استحدثت في عهده مثل قانون عدم تجريم الزنا، والاعتراف بنقابات المثليين التي استحدثت في عهده وغيرها! كيف تقولون لنا إنه يتدرج في تطبيق الشريعة؟! هو يطبق العلمانية في بلاده.