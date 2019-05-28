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الثلاثاء، 28 مايو 2019 09:48 ص
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دراسة: النوم 9 ساعات يؤثر بالسلب على الذاكرة

الثلاثاء، 28 مايو 2019 09:00 ص
دراسة: النوم 9 ساعات يؤثر بالسلب على الذاكرة النوم - أرشيفية
كتب بيتر إبراهيم
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نتائج جديدة وخطيرة كشفت عنها دراسة علمية حديثة، حيث أفادت بأن النوم لمدة تسع ساعات فى الليلة أمر سيئ لذاكرتك مثل الحصول على خمس ساعات فقط.

ووفقا لموقع صحيفة "ديلى ميل" فمن المعروف أن الأشخاص الذين ينامون أقل من خمس ساعات فى الليلة يصابون بمشاكل فى الذاكرة، ولكن وجدت دراسة نفس التأثيرات على أولئك الذين ينامون 9 ساعات فى الليلة.

ولتأكيد نتائج الدراسة نظر الباحثون فى نتائج اختبار الذاكرة لنحو 400 ألف شخص، وبالمقارنة مع الأشخاص الذين يحصلون على سبع ساعات من النوم، فإن أولئك الذين أبلغوا عن النوم لمدة تسع ساعات ارتكبوا نفس العدد من الأخطاء مثل الأشخاص الذين ينامون خمس ساعات أو أقل.

 

وتشير النتائج إلى أن النوم لفترة طويلة قد يؤثر على مهارات التفكير مثل الحرمان من النوم.

ويعتقد الخبراء أن الأشخاص الذين ينامون لفترة طويلة قد يكون لديهم نوعية نوم أقل، مما يمنع مناطق المخ من التواصل بشكل صحيح ويعرضهم لخطر المشكلات الإدراكية.

وقالت الدكتورة "فيكتوريا جارفيلد"، المؤلفة الرئيسية للدراسة فى جامعة كاليفورنيا فى لوس أنجلوس: "قد يظن بعض الناس أن النوم لا يسبب مشاكل، لكن النتائج التى توصلنا إليها تبين أن النوم لفترة طويلة قد يؤثر على الذاكرة".


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اضرار قلة النوم

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