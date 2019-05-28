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حبس سيدة بتهمة قتل والدتها فى الزيتون.. ذبحت قطة فوق جثتها

الثلاثاء، 28 مايو 2019 09:00 م
حبس سيدة بتهمة قتل والدتها فى الزيتون.. ذبحت قطة فوق جثتها جثة - أرشيفية
كتب كريم صبحى
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أمرت نيابة الزيتون بحبس سيدة 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة قتل والدتها.

 

تلقى قسم شرطة الزيتون، بلاغًا بالعثور على جثة سيدة 81 سنة، مسجاة على ظهرها بالشقة سكنها وبها إصابات عبارة عن (جروح طعنية بالصدر) كما عثر على "قطة"  مذبوحة أعلى جثة المجنى عليها.

 

على الفور تم تشكيل فريق بحث ومن خلال إجراء التحريات، وبسؤال نجليها مهندس 55 سنة وطبيب 58 سنة مصاب بجرح فى اليد، حيث قرر الأول تلقيه اتصالا هاتفيا من شقيقتهما موظفة سابقاً، 45 سنة، ومقيمة صحبة والدتها "المجنى عليها" بمحل البلاغ، وطلبت منه ضرورة حضوره وشقيقه لمسكنها، وعقب وصولهما شاهدا شقيقتهما تقف بمدخل الشقة بجوار جثة والدتهما ووجود قطتها مذبوحة أعلى الجثة، وبحوزتها مقص معدنى وقطعة معدنية "يد هون" عليهما آثار دماء، ولدى محاولة الثانى السيطرة عليها قامت بالتعدى عليه محدثة إصابته.

 

وأضاف، أن شقيقته مريضة نفسياً منذ عدة سنوات وسبق علاجها بأحد مستشفيات الطب النفسى لمدة 6 شهور، وبتاريخ الواقعة انتابتها حالة من الهياج قامت على أثرها بارتكابها الواقعة على النحو المشار إليه، عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمة والأدوات المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


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