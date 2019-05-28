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تنميل اليد عند الاستيقاظ من النوم.. قد يكون علامة على نقص فيتامين ب12

الثلاثاء، 28 مايو 2019 05:30 م
تنميل اليد عند الاستيقاظ من النوم.. قد يكون علامة على نقص فيتامين ب12 تنميل اليد - أرشيفية
كتبت هند عادل
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تنميل اليد بعد الاستيقاظ من النوم إحساس مزعج، ويعتبر بعض الأشخاص هذا الشعور نتيجة لوضع نوم خاطئ قد يضع ضغطًا على الذراع، ولكن الأمر قد يكون ليس وضعية نوم خاطئ ولكن علامة على حالة طبية كامنة.

 

أسباب تنميل اليد عقب الاستيقاظ من النوم

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متلازمة النفق الرسغى

سبب متلازمة النفق الرسغى هو الضغط على العصب المتوسط ​​فى النفق الرسغى، وهو ممر ضيق فى مقدمة معصم اليد يؤدى إلى الشعور بالوخز والتنميل، قد تؤدى حركات اليد المتكررة، مثل الكتابة على لوحة المفاتيح أو استخدام الآلات والسمنة للإصابة بمتلازمة النفق الرسغى.

 

تآكل فقرات الرقبة

يحدث داء الفقار العنقى عادة بسبب التآكل اليومى للأقراص الشوكية فى الرقبة نتيجة لتقدم السن، يمكن أن يسبب علامات هشاشة العظام، مثل نتوءات العظام، والأقراص المنتفخة يستطيع كلاهما تضييق المساحة فى العمود الفقرى العنقى والضغط على جذر العصب أو الحبل الشوكى، مما يؤدى إلى تنميل وخز فى الذراع واليدين.

الاعتلال العصبى

يشير الاعتلال العصبى المحيطى إلى العديد من الحالات التى تنطوى على ضرر للجهاز العصبى المحيطى، والذى يستقبل ويرسل إشارات بين الجهاز العصبى المركزى وبقية الجسم.

 

مرض السكر

تنميل_اليدين_أثناء_النوم

داء السكر هو مرض مزمن يسبب ارتفاع نسبة السكر فى الدم يحدث ذلك عندما لا يستجيب للجسم للإنسولين بشكل فعال أو لا يستجيب بشكل كافٍ، يعانى ما يقرب من نصف المصابين بداء السكرى من أشكال من تلف الأعصاب، بما فى ذلك الاعتلال العصبى المحيطى ومتلازمة النفق الرسغى، مما قد يسبب الألم والتنميل والضعف فى اليد.

 

نقص فيتامين ب 12

فيتامين ب 12 ضرورى لعمل المخ والجهاز العصبى المركزى وتكوين خلايا الدم الحمراء، يمكن أن يحدث نقص فيتامين ب 12 بسبب عدد من العوامل، مثل العمر وتاريخ الأسرة وبعض الحالات الطبية، مثل التهاب المعدة وأمراض المناعة الذاتية، قد تشمل أعراض نقص فيتامين ب 12 التنميل والوخز فى القدمين واليدين وضعف العضلات وفقدان الشهية.


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تنميل اليد

الاستيقاظ من النوم

اسباب تنميل اليد

أمراض تؤدى لتنميل اليد


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