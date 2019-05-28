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تمويل 485 مشروع صغير للسيدات بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة بالشرقية

الثلاثاء، 28 مايو 2019 01:07 م
تمويل 485 مشروع صغير للسيدات بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة بالشرقية الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية
الشرقية - إيمان مهنى
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أكدت الدكتورة عايدة عطية مقرر فرع المجلس القومى للمرأة بالشرقية،تمويل 485 مشروع خدمى وتجارى بقيمة 10 مليون و397 ألف جنيه، لتمكين المرأة إقتصادياً وتوفير حياة كريمة لها ولأسرتها.

جاء ذلك فى إطارتفعيل إتفاقيات الشراكة وبروتوكولات التعاون بين المجلس وفرع جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر برئاسة حسام شبكة، حيث قام الجهاز خلال شهر ابريل الماضى بتمويل 485 مشروع خدمى وتجارى بقيمة 10 مليون و397 ألف جنيه، لتمكين المرأة إقتصادياً وتوفير حياة كريمة لها ولأسرتها، بالإضافة إلى عقد سلسلة من الندوات للتعريف بالجهاز وأهدافه والخدمات التى يقدمها وكيفية الاستفادة منه، وكذلك تدريب السيدات على إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر من أجل توفير حياه كريمه لهن، مشيرة إلى إستمرار التعاون والتنسيق مع الجهاز لدعم المرأة المعيلة ومساندتها فى كافة مجالات الحياة.

من جانبه أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على أهمية دعم ومساندة المرأة المعيلة وتمكينها إقتصادياً من خلال الإستفادة من القروض والمنح التى يقدمها جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لإقامة مشروعات حقيقية تُدر لها ولأسرتها دخلاً مناسباً يساهم فى تحسين مستوى المعيشة ويضمن لها حياة كريمة.

 

 


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