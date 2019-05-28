تعرف على 23 شرط للتنسيق الإلكترونى لمرحلة رياض الأطفال بالسويس

السويس – السيد فلاح

كشفت سلمى الشاعر، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة السويس، عن التعليمات الخاصة والشروط بمشروع التنسيق الإلكترونى لمرحلة رياض الأطفال للعام الدراسى "2019 / 2020" لمحافظة السويس.

وقالت، الشاعر، للـ "اليوم السابع" إن هناك عدة تعليمات وشروط بمشروع التنسيق الإلكترونى لمرحلة رياض الأطفال وهى:

- سيتم التقديم للأطفال على الموقع الإلكترونى لمديرية التربية والتعليم بمحافظة السويس وفقًا للشروط المعلنة على الموقع بالنسبة للمدارس "رسمى عربى، رسمى لغات، رسمى لغات مميز".

- يكون سن القبول برياض الأطفال للمدارس الرسمية "عربى، لغات، لغات مميز" من سن 4 سنوات إلى مادون السادسة، ويكون حساب السن أول أكتوبر 2019، يجوز قبول أطفال فى المستوى الثانى برياض الأطفال الرسمى عربى بشرط ألا تقل سنهم عن خمس سنوات ويتم إلحاقهم وفقًا للكثافات المتاحة.

-لايجوز قبول الأطفال برياض الأطفال فى سن الإلزام "6 سنوات" طبقًا لقانون الطفل رقم 12 لسنة 1996م.

- سيبدأ التسجيل على الموقع الإلكترونى خلال الفترة من 1/6/2019م إلى 30/6/2019م وسيغلق الموقع يوم 1/7/2019، ولا يجوز الاستثناء من موعد التسجيل ولن ينظر للطلبات بعد هذا الموعد، مع إلتزام المدارس بعدم قبول أى ملفات ورقية من ولى الأمر فى أثناء فترة التسجيل على الموقع ولحين إعلان نتيجة تنسيق القبول.

- سيتم إعلان مواعيد تقديم الاستمارات وفحص البيانات مع وجود الطفل عند تقديم استمارات التقدم.

- بالنسبة للراغبين فى الالتحاق بالمدارس الرسمية "لغات مميز، لغات" يقوم ولى الأمر بترتيب مدارس اللغات التى تظهر له فى أثناء التسجيل على الموقع وترتيب المدارس الرسمى عربى أيضًا، وفى حالة عدم قبول الطفل بمدارس اللغات المتميز لاكتمال الكثافة بها يتم تنسيق الطفل على مدارس اللغات وفقًا لترتيب الرغبات وفى حالة عدم قبول الطفل بمدارس اللغات لعدم اجتيازه المقابلة الشخصية يتم تنسيقه على رغبات المدارس الرسمى عربى وفقًا لترتيبها وفى ضوء الكثافات المقررة.

- بالنسبة للراغبين فى الالتحاق بالمدارس الرسمى عربى يقوم ولى الأمر بترتيب المدارس التى تظهر له على الموقع فى أثناء التسجيل حسب رغبته.

- فى جميع الحالات سيتم التنسيق إلكترونيًا من الأكبر سنًا للًأصغر سنًا وفقًا لقانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 مع الإلتزام بالحى الجغرافى ووفقًا للشروط السالف ذكرها وحسب الكثافات المتاحة وفى حالة عدم قبول الطفل فى الرغبة الأولى يم تنسيقة وفقًا لترتيب الرغبات المسجلة والكثافات المقررة.

- يلتزم ولى الأمر باستيفاء كافة البيانات والرغبات كاملة باستمارة التسجيل.

- يقوم ولى الأمر بطباعة استمارة التقدم الخاصة بالطفل من الموقع وتقديمها إلى مقر اللجنة "مع إصطحاب الطفل لمقابلتة".

- فى حالة عدم استكمال الرغبات أو عدم تحقيقها حسب الكثافات المدارس المتاحة فى الحى الجغرافى يتم تنسيق الطفل على أقرب مدرسة بالحى الجغرافى.

- فى حالة وجود أى بيان مخالف لأصول المستندات يتحمل ولى الأمر المسئولية القانونية ولن يعتد بعقود الإيجار المسجلة بعد تاريخ التسجيل الإلكترونى.

- سيتم إعلان النتيجة المبدئية للمقبولين وفقًا لقواعد القبول المعلنة وهى لا تكسب صاحبها أية حقوق.

- يتم تقديم التظلمات فى خلال أسبوع من إعلان نتيجة التنسيق المبدئية، وذلك بطباعة أستمارة التظلم من الموقع وتسليمها فى إدارة توجيه رياض الأطفال، ولن ينظر لأى تظلمات ترد بعد الموعد المحدد للتظلم.

- سيتم إعلان النتيجة النهائية على موقع مديرية التربية والتعليم بمحافظة السويس وأخطار الإدارات والمدارس رسميًا بنتيجة التنسيق ورقيًا معتمدة، ويتم تسليمها إلى المسئول بإدارة المدرسة لاتمام كافة الإجراءات المطلوبة.

- فى حالة قبول الطفل وأعلان نتيجة التنسيق النهائية على الموقع يلتزم ولى الأمر بالتوجه للمدرسة المقبول بها لأستكمال أوراق الالتحاق، وعليه الإلتزام بسرعة تسديد المصروفات المقررة فى موعد أقصاه أسبوعين من إعلان النتيجة النهائية لضمان حق نجله فى القبول، ومن يتخلف عن هذا الموعد يعتبر ذلك تنازلًا ضمنيًا عن الحاق الطفل بالروضة، وسوف يتم تسكين طفل آخر بدلًا منه وهو من يليه فى السن.

- يستثنى من الحى الجغرافى المتقدمين لأحدى المدارس الرسمية لغات متميز.

- بالنسبة للطفل الوافد والعائد من الخارج المتقدم على المستوى الثانى لغات رياض أطفال لايتم قبوله إلا من خلال العرض على إدارة شئون الطلبة والامتحانات بالمركزية وبالتنسيق بين إدارة التجريبيات وتوجيه عام رياض الأطفال، للتأكد من صحة المستندات الدالة على قضائه المستوى الأول بمدارس اللغات على أن تسمح كثافة المدرسة المنقول إليها بذلك. ولايحق له التقدم إلكترونيًا.

- يتم تشكيل لجنة برئاسة مدير المدرسة لأستلام ملفات المقبولين وفقًا للكشف المرسل من المديرية وذلك لمراجعة البيانات والملفات، وتكون جميع البيانات على مسئولية مدير المدرسة.

- يلتزم كل مدير مدرسة بالموعد المحدد لتحصيل المصروفات من أولياء الأمور حتى يتم تفعيل قائمة الأنتظار فى الموعد المحدد لذلك.

- يتم تشكيل لجنة من (التوجيه المالى والمتابعة وتوجيه رياض الأطفال) لمراجعة تنسيق المقبولين الذين قاموا بتسليم أصول الأوراق ودفع المصروفات فى المدارس، وعمل تقرير بذلك.

- لاتقبل المدرسة أى تبرعات "مادية أو عينية" من أولياء الأمور مقابل قبول أبنائهم بالروضة وتكون المسئولية القانونية على مدير المدرسة.

- تلتزم إدارة المدرسة بإعلان هذه النشرة لأولياء الأمور بكافة الطرق الممكنة مع إعلانها فى أماكن واضحة.