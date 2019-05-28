المحكمة العليا بكينيا تؤيد تجريم ممارسة الجنس المثلى

كتبت – هناء أبو العز

أيدت المحكمة العليا فى كينيا، القوانين التي تجرم ممارسة الجنس مع المثليين، واستمرار تحديد عقوبة بالسجن 14 سنة لمثلى الجنسين.

ووفقًا لمحكمة القضاة الثلاثة ، لم يكن هناك دليل كافٍ على التمييز ضد أفراد مجتمع المثليين .

وأشارت المحكمة إلى أن إلغاء التجريم من شأنه أن يفتح الباب أمام زواج المثليين ، قائلًا إنه لا يوجد دليل علمي يشير إلى أن الأشخاص المثليين جنسياً يولدون كما هم.

ووفقًا لموقع "افريقيا نيوز"، كانت الدموع تتدفق بحرية داخل وخارج قاعة المحكمة ، لكن الذين ساندوا الحظر صفقوا وهنأوا القضاة على الحكم.