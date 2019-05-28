المئات يعيشون حياة الملوك فى حفل راقص بقصر فرساى الفرنسى

رويترز

شارك المئات فى حفل راقص بقصر فرساى فى فرنسا مرتدين أزياء القرن الثامن عشر إحياء لذكرى ملكة فرنسا مارى أنطوانيت إحدى أشهر الذين عاشوا فى هذا القصر التاريخى.

واشتهرت مارى أنطوانيت بحياة الترف والبذخ وكانت واحدة من أكثر الشخصيات التاريخية إثارة للجدل كما كانت الأكثر أناقة. وأُعدمت فى عام 1793 إثر إدانتها بالخيانة أثناء الثورة الفرنسية التى أطاحت بزوجها الملك لويس السادس عشر.

وتراوحت أسعار التذاكر، لنحو 630 شاركوا فى الحفل الذى أقيم أمس الاثنين، بين 150 و510 يورو (168 و570 دولار). وسمح لأصحاب التذاكر الأغلى بتفقد كل أجنحة القصر وبحضور حفل موسيقي خاص بغرفة الملكة.

وقال لوران بورنير مدير قصر فرساى "أتى ضيوف من مختلف أنحاء العالم... من الشرق الأقصى وروسيا وكل أنحاء أوروبا والولايات المتحدة وأستراليا. أمضوا ليلة أحلامهم هنا لأنه لا يوجد قصر أجمل من قصر فرساى".