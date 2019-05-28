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الثلاثاء، 28 مايو 2019 02:54 م
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وقيمة التداول تقترب من مليار جنيه..

المؤشر الرئيسى للبورصة يصل لأعلى مستوى فوق 14 ألف نقطة بختام التعاملات

الثلاثاء، 28 مايو 2019 02:04 م
المؤشر الرئيسى للبورصة يصل لأعلى مستوى فوق 14 ألف نقطة بختام التعاملات البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
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أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 2.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 758.371 مليار جنيه.
 
وبلغ حجم التداول على الأسهم 159 مليون ورقة مالية بقيمة 925 مليون جنيه، عبر تنفيذ 23.8 ألف عملية لعدد 154 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 48.61% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 43.75%، والعرب على 7.64% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 59.62% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 40.37%.
 
ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات العربية للبيع بقيمة 41.9 مليون جنيه، 9.5 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 3.7 مليون جنيه، 1.95 مليون جنيه، 44.8 مليون جنيه، مليون جنيه، على التوالى.
 
وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.48% ليغلق عند مستوى 14028 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.13% ليغلق عند مستوى 2123 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.55% ليغلق عند مستوى 17470 نقطة.
 
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 603 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.3% ليغلق عند مستوى 1541 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 452 نقطة.
 
وارتفعت أسهم 78 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 38 شركات، ولم تتغير مستويات 38 شركة.
 

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