العثور على جثة شاب غارقه فى سمنود بالغربية

الغربيه - محمد طارق

عثر أهالى قرية مجول التابعة لدائرة مركز سمنود بمحافظة الغربيه، على جثة لشاب فى العقد الثانى من العمر غارقة فى البحر الكبير بالمدينه.

تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز سمنود، يفيد بعثور الأهالى على جثة « م. ر. أ » 25 سنة غارقة فى البحر الكبير بقرية مجول .

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الإنقاذ النهرى إلى موقع الحادث، وتم انتشال الجثة ونقلها إلى مستشفى سمنود العام لتوقيع الكشف الطبى الشرعى عليها ، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.