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الطائرات دون طيار والأقمار الصناعية تحرس حدود الصين

الثلاثاء، 28 مايو 2019 10:58 ص
الطائرات دون طيار والأقمار الصناعية تحرس حدود الصين طائرات صينية
وكالات
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أعلنت شركة تشاينا نورث إندستريز غروب كوربوريشن (NORINCO) للدفاع أنها تبني نظاما دفاعيا حدوديا وساحليا جديدا في جميع أنحاء البلاد باستخدام نظام الملاحة الفضائية الوطني BeiDou أوBDS، حسبما نشرت وكالة سبوتنيك للانباء .
 
أعلنت الشركة عن ذلك خلال المؤتمر العاشر للملاحة الفضائية، الذي عقد في بكين.
 
وكتب موقع Defense-aerospace أن النظام الذي يسمى " BeiDou + Land and Maritime Defense and Control System" مصمم من أجل تأمين المراقبة والاتصالات عالية الدقة لحرس الحدود والطائرات دون طيار. وتخطط الشركة لبناء محطات دعم أرضية على منصة بييدو. وسوف تقع على طول الحدود البرية والبحرية للصين وتبعد عن بعضها البعض 40-50 كيلومتر. وسيسمح النظام بتحديد وضع الأهداف المتحركة بدقة عالية جدا من السنتيميترات والأهداف الثابتة بدقة من الملليمترات.
 
وأشار الموقع إلى أن الصين قد قامت بالفعل بنشر وتشغيل ألفي محطة في المناطق الحدودية والداخلية، بما في ذلك منطقة شينغيانغ الويغورية ذاتية الحكم ومقاطعة يوننان في شمال غرب الصين، وكذلك الجزر والشعاب المرجانية في بحر الصين الجنوبي.
 
ووفقًا لبيانات الخبراء الصينيين، بفضل نظام دقيق للغاية، ستكون الطائرات بدون طيار قادرة على القيام بدوريات منتظمة في المناطق ذات المناخ الخطير أو الظروف الجغرافية الصعبة. هذا سيزيد من أمن حرس الحدود. و BeiDou يوفر لهم إمكانية إرسال رسائل قصيرة، والتي سوف تسمح لهم بالرد بشكل أسرع وأكثر فعالية على المواقف غير المتوقعة.
 

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شركة تشاينا نورث

الصين

الملاحة الفضائية


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