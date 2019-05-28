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" السياحة بين أزمات الأمس وفرص الغد".. ندوة مجلس الأعمال المصرى الكندى

الثلاثاء، 28 مايو 2019 04:56 م
" السياحة بين أزمات الأمس وفرص الغد".. ندوة مجلس الأعمال المصرى الكندى المهندس معتز رسلان
كتب عبد الحليم سالم
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قال المهندس معتز رسلان ، رئيس مجلسى الأعمال المصرى الكندى والمصرى للتعاون الدولى ، انه سيتم تنظيم ندوة حول السياحة يوم 12 يوليو المقبل .

وقال رسلان  إن مصر نجحت فى استعادة مكانتها على خريطة السياحة العالمية بعد الأزمات الطاحنة التى واجهتها خلال السنوات الماضية ، بفضل الجهود الكبيرة والمبادرات العديدة والتسويق الجيد ، الذى نجح فى إعداد السياحة الوافدة ونمو الإيرادات .

ولفت إلى إنه وسط حالة التفاؤل بتعافى السياحة المصرية تتصاعد بعض الأزمات فى المنطقة لتضيف تحديا جديدا أمام مواصلة انطلاق السياحة وبالتالى سيتم مناقشة ذلك الملف  .

 

 

 


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