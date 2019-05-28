السجن المشدد 10 سنوات للمتهم بسرقة المواطنين بالإكراه فى المرج

كتب أحمد حسنى

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة المتهم "ع.م" بالسجن المشدد 10 سنوات، لاتهامه بسرقة المواطنين بالإكراه بالمرج.

وأسندت النيابة للمتهم "ع.م"، تهمة سرقة المواطنين بالإكراه تحت تهديد السلاح، وتعديه على المجنى عليه "ع.ف" بقصد سرقته، فتمكن من شل حركته والاستيلاء على المسروقات، أسندت النيابة للمتهم تهمة حيازة وإحراز أسلحة نارية، بدون تصريح فى غير الأحوال المصرح بها قانونا.

ترجع الواقعة بتلقى قسم المرج، بلاغاً يفيد بتعرض عدد من الأهالى للسرقة بالإكراه على يد المتهم المذكور، وبالإنتقال وتكثيف التحريات تم التأكد من صحة الواقعة، تم ضبط المتهم وبحوزته سلاح أبيض ومبلغ مالى، تم تحرير المحضر اللازم وتوالت النيابة التحقيقات.