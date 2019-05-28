سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 28 مايو 2019 12:48 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

السجن المشدد 10 سنوات للمتهم بسرقة المواطنين بالإكراه فى المرج

الثلاثاء، 28 مايو 2019 12:37 م
السجن المشدد 10 سنوات للمتهم بسرقة المواطنين بالإكراه فى المرج محكمة-أرشيفية
كتب أحمد حسنى
إضافة تعليق
قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة المتهم "ع.م"  بالسجن المشدد 10 سنوات، لاتهامه بسرقة المواطنين بالإكراه بالمرج.
 
وأسندت النيابة للمتهم "ع.م"،  تهمة سرقة المواطنين بالإكراه تحت تهديد السلاح، وتعديه على المجنى عليه "ع.ف" بقصد سرقته، فتمكن من شل حركته والاستيلاء على المسروقات، أسندت  النيابة للمتهم تهمة حيازة وإحراز أسلحة نارية، بدون تصريح فى غير الأحوال المصرح بها قانونا.
 
ترجع الواقعة بتلقى قسم المرج، بلاغاً يفيد بتعرض عدد من الأهالى للسرقة بالإكراه على يد المتهم المذكور، وبالإنتقال وتكثيف التحريات تم التأكد من صحة الواقعة، تم ضبط المتهم وبحوزته سلاح أبيض ومبلغ مالى، تم تحرير المحضر اللازم وتوالت النيابة التحقيقات.
 
 

إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

السجن المشدد 3 سنوات لشقيقين لاتهامهما بالاتجار فى المخدرات بسوهاج

السجن المشدد 3 سنوات لـ"ربة منزل" بتهمة الاتجار فى المخدرات بحدائق القبة

السجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لعامل بتهمة الاتجار فى المخدرات

السجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لعامل بتهمة الاتجار بالهيروين

سرقة

سرقة بالاكراه

سلاح نارى

السجن المشدد

جنايات القاهرة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بدء صرف السلع التموينية المدعمة ضمن مقررات شهر يونيو الأسبوع المقبل

بدء صرف السلع التموينية المدعمة ضمن مقررات شهر يونيو الأسبوع المقبل

7 طرق لرفع مستوى السكر حال انخفاضه فى الدم أثناء الصيام

7 طرق لرفع مستوى السكر حال انخفاضه فى الدم أثناء الصيام

"تشريعية البرلمان" تستكمل مناقشة قانون استبدال عقوبة حبس الغارمات عقب عيد الفطر.. وتستطلع رأى "التضامن".. جدل حول تحديد موقع عمل الغارمة وحق المجنى عليه بعد رفض"العدل".. ومطالبات بالاعتماد على المجتمع المدنى

"تشريعية البرلمان" تستكمل مناقشة قانون استبدال عقوبة حبس الغارمات عقب عيد الفطر.. وتستطلع رأى "التضامن".. جدل حول تحديد موقع عمل الغارمة وحق المجنى عليه بعد رفض"العدل".. ومطالبات بالاعتماد على المجتمع المدنى

القطريون يعانون من قمع تميم.. أمير الدوحة يستغل دستور بلاده ويمنح نفسه صلاحيات لممارسة انتهاكات ضد المواطنين وأفراد أسرته الحاكمة.. وخبراء: يسعى لتمكين نظامه على حساب الدولة.. ومعارض: نجهز لتحركات ضده

القطريون يعانون من قمع تميم.. أمير الدوحة يستغل دستور بلاده ويمنح نفسه صلاحيات لممارسة انتهاكات ضد المواطنين وأفراد أسرته الحاكمة.. وخبراء: يسعى لتمكين نظامه على حساب الدولة.. ومعارض: نجهز لتحركات ضده

جدول ترتيب الدوري المصري بعد مباريات يوم الإثنين 27/5/2019

جدول ترتيب الدوري المصري بعد مباريات يوم الإثنين 27/5/2019

للمحجبات فى الصيف.. 6 أنواع من الطرح يجب أن تتوفر فى دولابك

للمحجبات فى الصيف.. 6 أنواع من الطرح يجب أن تتوفر فى دولابك

الرجوع الى أعلى الصفحة