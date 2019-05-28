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التمثيل التجارى: فرص تصديرية إلى لبنان بقيمة 300 ألف دولار سنويا

الثلاثاء، 28 مايو 2019 03:03 م
التمثيل التجارى: فرص تصديرية إلى لبنان بقيمة 300 ألف دولار سنويا أحمد عنتر رئيس التمثيل التجارى
كتب – إسلام سعيد
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نجحت اتصالات مكتب التمثيل التجاري المصري في بيروت برئاسة الدكتورة منى وهبة في توفير فرص للشركات المصرية لتصدير أسِرَّة خشبية بقيمة 200 ألف دولار ولعب أطفال بقيمة 100 ألف دولار إلى لبنان ليبلغ إجمالي الصفقتين 300 ألف دولار.

ويأتي ذلك في إطار تنفيذ خطة التمثيل التجاري المصري لتنمية الصادرات المصرية في الأسواق الخارجية.

وفى وقتٍ سابق، كشف مكتب التمثيل التجاري المصري في جدة، أن الصادرات المصرية من البصل إلى المملكة العربية السعودية خلال عام 2018 بلغت قيمتها حوالي 71 مليون دولار أمريكي، وينتظر أن تنمو هذه المعدلات بعد النجاح في رفع الحظر المؤقت على تصدير البصل.

وأضاف المكتب، أن الجهات المصرية بذلت جهودا تفاوضية كبيرة تمخض عنها إعلان وزارة البيئة والمياة والزراعة السعودية بتاريخ 26/5/2019 رفع الحظر المؤقت السابق فرضه على استيراد البصل من مصر في يناير 2019 .

وتابع، أن المكتب التجاري برئاسة الوزير المفوض التجاري عمرو هزاع شارك بالاجتماع الذي عقد بالرياض في أبريل الماضي بين الدكتور وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ونظيره السعودى، وهو ما كان له أثر إيجابي، في استصدار هذا القرار، خاصة بعد موافقة مصر على تطبيق عدد من الإجراءات والشروط في منظومة الفحص والمُتابعة لضمان سلامة صادرات مصر للمملكة من بنود الخضروات والفواكة.

 

 

 

 

 


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