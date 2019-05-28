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البورصة: تنفيذ صفقة على أسهم "مصر هاى تك للبذور" بقيمة 9.2 مليون دولار

الثلاثاء، 28 مايو 2019 11:00 م
البورصة: تنفيذ صفقة على أسهم "مصر هاى تك للبذور" بقيمة 9.2 مليون دولار البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
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كشف التقرير اليومى للبورصة المصرية، عن تنفيذ صفقة على أسهم شركة مصر هاى تك الدولية للبذور لعدد 29.97 ألف سهم بقيمة 9.2 مليون دولار خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، بسوق خارج المقصورة "سوق الصفقات"، كما تم تنفيذ صفقة على أسهم شركة البحر المتوسط للمقاولات لعدد 599 ألف سهم بقيمة 5.99 مليون جنيه، وصفقة على أسهم شركة اف اى بى كابيتال ثرى لإدارة المشروعات لعدد 69 ألف سهم بقيمة 1.7 مليون جنيه.
 
ووفقا للتقرير اليومى للبورصة المصرية، بلغ إجمالى قيمة التداول بسوق خارج المقصورة "سوق الصفقات"، نحو 171 مليون جنيه بكمية تداول 2.8 مليون ورقة مالية منفذة لعدد 21 شركة. 
 

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