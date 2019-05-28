الإفتاء ترد على من يحرم إخراج زكاة الفطر مالا.. فيديو

كتب على عبد الرحمن

بثت دار الإفتاء فيديو جرافيك عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" ردا على مزاعم البعض بتحريم إخراج زكاة الفطر نقودا.



وقالت الدار فى الفيديو جرافيك: "يزعم البعض أن إخراج زكاة الفطر نقودا لا يجوز شرعا وأنه مخالف للسنة التى توجب إخراجها حبوبا، والحقيقة أن هذا الرأى ليس بصواب فزكاة الفطر شرعت لمصلحة الفقير لإغنائه فى ذلك اليوم الذى يفرح فيه المسلمون".



وتابعت دار الإفتاء:"رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال "اغنوهم عن ذل السؤال فى هذا اليوم"، مضيفة "وربما لا يكون الفقير فى حاجة إلى الحبوب بقدر حاجته إلى المال ليشترى به ملابس وما إلى ذلك، لذلك أباح العلماء ومنهم الحنفية إخراج الزكاة مالا مراعاة لمصلحة الفقير، وهو الرأى الأصلح فى هذا الزمان".







