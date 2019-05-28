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الأموال العامة تضبط شخص بسوهاج جمع 1.5 مليون جنيه من مدخرات المغتربين

الثلاثاء، 28 مايو 2019 12:12 م
الأموال العامة تضبط شخص بسوهاج جمع 1.5 مليون جنيه من مدخرات المغتربين أموال - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى
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نجحت مباحث الأموال العامة فى ضبط شخص بمحافظة سوهاج، لاشتراكه مع شقيقه فى تجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج، بتعاملات إجمالية بلغت 1.5 مليون جنيه خلال سنة.
 
وأكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة بجنوب الصعيد، اشتراك سائق من دائرة مركز شرطة المنشأة بسوهاج، مع شقيقه المقيم فى إحدى الدول العربية، بتجميع مدخرات العاملين المصريين فى الدولة التى يعمل بها بالعملات الأجنبية، وتوفيرها للتجار والمستوردين خارج البلاد، مقابل إرسال ما يعادل قيمتها بالجنيه المصرى للأول على حسابه فى أحد بنوك سوهاج، ليتسلمها ويوصلها لذوى العاملين من أبناء مركز المنشاة نقدًا، أو بموجب حوالات بريدية للمحافظات مقابل عمولة، فضلا عن الاستفادة من فارق سعر العملة، ما يُعد عملا من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.
 
عقب تقنين الإجراءات، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، ضبطت الأجهزة الأمنية المتهم الأول، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع الثانى، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام وصل إلى مليون ونصف المليون جنيه من واقع الفحص المستندى. ووجه اللواء إبراهيم الديب، مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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النقد الأجنبي

مدخرات المصريين

الاتجار بمدخرات المصرين

الاموال العامة


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