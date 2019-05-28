اعرف كل حاجة عن رواق اللغة العربية لغير الناطقين بها بالجامع الأزهر

كتب لؤى على

من أجل ترسيخ الأزهر الشريف لمرجعيته العالمية، وإرساءً لريادته التاريخية واستعادة دوره الحضارى، كان الرواق الأزهرى فى صورته الجديدة أملا فى أن يشكل خطوة واقعية، ضمن الجهود المبذولة، على طريق استعادة الأزهر لمكانه ومكانته، وإحياءً للمسئولية التلقائية المشتركة بين الشعب ومعهده العريق، الأزهر الشريف، من خلال هذا التواصل المنشود، فلطالما تحمل الأزهر مسئوليته العلمية والدينية والوطنية والحضارية تجاه الشعب والأمة كلها، فكان لها ضميراً حضارياً، ومرجعاً علميا أساسيا، ومنبراً دعوياً صادقاً.

ويضم الجامع الأزهر، العديد من الأروقة ومنها رواق اللغة العربية للناطقين بغيرها ويهدف إلى إعداد الراغبين في تلقي العلوم والدراسات الإسلامية والعربية وغيرها بما يسمح لهم بالاستفادة من هذه العلوم والانخراط في سلك أهلها وتعليم اللغة العربية والتعريف بثقافة الإسلام وحضارته وفكره.

وتتضمن:

مهارات إدارة الصف لمعلمي اللغة العربية للناطقين بها

إعداد أكاديمي لمعلمي اللغة العربية للناطقين بغيرها

إعداد أكاديمي لمعلمي العلوم الشرعية للناطقين بغير اللغة العربية

إعداد محاضر اللغة العربية والعلوم الشرعية للناطقين بغير العربية

التقويم في تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها