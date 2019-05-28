استمرار إخلاء سبيل متهمين أعضاء الألتراس بأحداث مباراة الأهلى ومونانا الجابونى

كتب إيهاب المهندس

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طره، استمرا إخلاء سبيل 2 من أعضاء ألتراس أهلاوي، علي خلفية التحقيقات فى أحداث الشغب التي وقعت أثناء مباراة الأهلي ونادي مونانا الجابوني باستاد القاهرة، بتدابير اخترازية فى القضية رقم 487 لسنة 2018.

وألقت أجهزة الأمن القبض عليهم عقب انتهاء المباراة، حيث قام عدد من الألتراس بالدخول إلى الاستاد لحضور مباراة الأهلي مع مونانا الغابوني في الدور الـ 32 لدوري أبطال أفريقيا، بالمخالفة للأعداد التي حددتها الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع الاتحاد المصري لكرة القدم.