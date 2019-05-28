أولياء أمور يشتكون من تأخر إعلان نتيجة إعدادية القاهرة إلكترونيا

كتب محمود طه حسين

شكى أولياء أمور طلاب الشهادة الإعدادية القاهرة، من عدم إعلان مديرية التربية والتعليم والتعليم الفنى، النتيجة كاملة إلكترونيا حتى يستطيعوا الحصول عليها ومعرفة درجاتهم فى امتحانات العام الدراسى.

وأكد أولياء الأمور، على أنه رغم اعتماد نتيجة الامتحانات أمس الأحد وحتى الآن غير قادرين على معرفة نتائج أبنائهم، موضحين أن مديرية التعليم بالقاهرة حتى الآن لم تعلنها بشكل إلكترونى.

وطالب أولياء الأمور بتوفيرها على موقع وزارة التربية والتعليم لما له من قدر على تحمل الدخول عليه، موضحين أن موقع المديرية لا يعمل فى كثير من الأحيان.

وفى السياق ذاته، قالت مصادر مسئولة، إن هناك اتجاه لإعلان النتيجة وتوفيرها إلكترونيا خلال الساعات المقبلة على موقع المديرية، مؤكدة أن سبب تأخرها هو شراء شركة خاصة النتيجة وتوفرها لولى الأمر مقابل مبلغ مالى عن طريق خصم رصيد من التليفون المحمول بعد الاتصال بالرقم الذى توفره الشركة.