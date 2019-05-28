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أوقاف الأقصر تستعد لوضضع قائمة بساحات صلاة عيد الفطر

الثلاثاء، 28 مايو 2019 08:16 ص
أوقاف الأقصر تستعد لوضضع قائمة بساحات صلاة عيد الفطر صلاة العيد - أرشيفية
الأقصر – أحمد مرعى
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صرح الشيخ سيد محمد عبد الدايم وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، أنه يجري حالياً التجهيز لوضع قائمة بساحات صلاة عيد الفطر المبارك مع إقتراب نهاية شهر رمضان المبارك، مؤكداً علي أن أية محاولة لإقامة صلاة العيد خارج الساحات والمساجد المحددة من الأوقاف سيعتبر إفتئات على الدين والدولة وسيتم مواجهة أي مخالفة بمنتهى الحسم.

واضاف وكيل أوقاف الأقصر لـ"اليوم السابع"، أن إمامة الصلاة والجمع والأعياد من الولايات العامة التي لا يجوز شرعاً الإفتئات فيها على جهة الولاية الشرعية المسند إليها الأمر من الدولة أو ولي الأمر، كما أنه لا يجوز شرعاً الإفتئات على سلطة الدولة فيما ينظمه القانون، موضحاً أن صلاة العيد لا تنعقد في الشوارع والزوايا والمصليات ولا في الطرقات العامة ، إنما تنعقد في الساحات والمساجد التي تحددها الجهة المنوط بها ذلك.

وأوضح الشيخ سيد محمد عبد الدايم، أن المديرية  ستتعامل بكل حسم تجاه أي مخالفة وكذلك مع من يمكن أي شخص غير مصرح له بالخطابة من الأوقاف من أداء خطبة العيد أو إمامة المصلين في صلاة العيد، كما تحذر من أي محاولة توظيف حزبي أو سياسي بأي شكل من الأشكال لساحات العيد، وتؤكد على ضرورة إتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه أي مخالفة، قائلاً: "من طلب الدنيا بعمل الآخرة خاب سعيه في الدنيا والآخرة، ويحب أن نخلص نياتنا لله عز وحل ، فنجنب شعائر الله ومناسكه كل المصالح الشخصية أو الحزبية مرضاة لله ورسوله وتعظيما لشعائر الله".


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