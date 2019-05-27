542 مليون دولار صادرات الملابس الجاهزة أول 4 أشهر من 2019

كتب إسلام سعيد

كشف تقرير صادر عن المجلس التصديرى لملابس الجاهزة أن إجمالى صادرات القطاع للفترة من يناير حتى أبريل 2019 سجلت 542 مليون دولار مقارنة بـ 528 مليون دولار بنسبة ارتفاع حققت 3%.

وأشار التقرير - حصل اليوم السابع على نسخه منه - إلى ارتفاع صادرات الملابس الجاهزة فى شهر يناير 2019 بنسبة 10% مقارنة بنفس الشهر من العام السابق، ثم شهر أبريل بنسبة ارتفاع قدرها 4% بينما انخفضت الصادرات فى شهر فبراير 2019 بنسبة 3% مقارنة بنفس الشهر من العام السابق، مما أدى إلى ارتفاع إجمالى صادرات الملابس للفترة من يناير إلى إبريل لعام 2019 بنسبة 3% مقارنة بنفس الفترة من عام 2018.

ولفت التقرير إلى ارتفاع صادرات القطاع إلي الدول العربية بنسبة 21% خلال الفترة من يناير إلى أبريل 2019 مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، فيما ارتفعت الصادرات إلى الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 17% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

وانخفضت صادرات القطاع خلال نفس الفترة إلى أوروبا بنسبة 8% وإلى الدول الأفريقية بنسبة 52% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.