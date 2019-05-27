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542 مليون دولار صادرات الملابس الجاهزة أول 4 أشهر من 2019

الإثنين، 27 مايو 2019 01:32 م
542 مليون دولار صادرات الملابس الجاهزة أول 4 أشهر من 2019 ملابس جاهزة _ أرشيفية
كتب إسلام سعيد
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كشف تقرير صادر عن المجلس التصديرى لملابس الجاهزة أن إجمالى صادرات القطاع للفترة من يناير حتى أبريل 2019 سجلت 542 مليون دولار مقارنة بـ 528 مليون دولار بنسبة ارتفاع حققت 3%.

 وأشار التقرير - حصل اليوم السابع على نسخه منه - إلى ارتفاع صادرات الملابس الجاهزة فى شهر يناير 2019 بنسبة 10% مقارنة بنفس الشهر من العام السابق، ثم شهر أبريل بنسبة ارتفاع قدرها 4% بينما انخفضت الصادرات  فى شهر فبراير 2019  بنسبة 3% مقارنة بنفس الشهر من العام السابق، مما أدى إلى ارتفاع إجمالى صادرات الملابس للفترة من يناير إلى إبريل لعام 2019  بنسبة 3% مقارنة بنفس الفترة من عام 2018.

 ولفت التقرير إلى ارتفاع صادرات القطاع  إلي الدول العربية بنسبة 21% خلال الفترة من يناير إلى أبريل 2019 مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، فيما  ارتفعت الصادرات إلى الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 17% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

وانخفضت  صادرات القطاع خلال نفس الفترة إلى أوروبا بنسبة 8% وإلى الدول الأفريقية بنسبة 52% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.


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الملابس

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