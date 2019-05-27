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25 يونيو.. الحكم على محافظ المنوفية السابق بتهمة الكسب غير المشروع

الإثنين، 27 مايو 2019 05:53 م
25 يونيو.. الحكم على محافظ المنوفية السابق بتهمة الكسب غير المشروع محافظ المنوفية ـ أرشيفية
كتب إيهاب المهندس
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قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طره، برئاسة المستشار على الهوارى، حجز محاكمة هشام عبد الباسط ، محافظ المنوفية السابق ، فى اتهامه بتحقيق كسب غير مشروع قدره بقيمة 58 مليون جنيه من خلال استغلال النفوذ لجلسة 25 يونيو للنطق بالحكم ،صدر القرار بعضوية المستشارين أشرف العشماوي وخالد الشلقامي، وأمانة سر خالد عبد المنعم ووليد عبد الجواد

كشفت التحقيقات التى أجراها المستشار الدكتور محمد أيوب ، رئيس هيئة الفحص والتحقيق، بجهاز الكسب غير المشروع  أن المتهم حصل لنفسه على كسب 58 مليونًا و795 ألفًا و942 جنيهًا، من خلال استيلائه لنفسه بغير حق على 27 مليوناً و485 ألف جنيه من أموال المحافظة، بأن اتفق مع المتهمين الآخرين على طرح 4 عمليات تطوير ورفع كفاءة عدد من مبانى المحافظة، وأمر بإسناد تنفيذها إلى شركة أحد المتهمين بالأمر المباشر، بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات.

وأظهرت التحقيقات، أن المحافظ السابق حدد قيمة الأعمال بمبلغ 92 مليون جنيه فى حين لا تتعدى قيمتها الفعلية 12 مليون جنيه، بجانب تورطه فى غسل الأموال باستثمارها فى شراء العديد من الأصول العقارية والسيارات باسمه وأفراد أسرته.


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