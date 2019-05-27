10 معلومات عن محور 30 يونيو الجديد بتكلفة 5.2 مليار جنيه

الإسماعيلية – السيد فلاح

بدأ التشغيل التجريبى مؤخرًا، لمشروع محور 30 يونيو، وهو طريق تبادلى للطريق الموازى لقناة السويس، والذى يكتب رقمًا جديدًا فى سجل المشروعات القومية العملاقة التى تعكف الدولة على تدشينها، خلال الفترة الأخيرة ضمن خطة التنمية الشاملة 2030.

ويقدم "اليوم السابع"، 10 معلومات عن محور 30 يونيو الجديد.

- بلغت التكلفة الاستثمارية لمشروع محور 30 يونيو، 5.2 مليار جنيه.

- المحور الجديد هو محاذاة مع قناة السويس بين البحرين الأحمر والمتوسط، وهو طريق حر مزدوج بطول 95 كيلو مترًا وعرض 80 مترًا.

- يتكون محور 30 يونيو، من اتجاهين، كل اتجاه يتكون من 5 حارات مرورية، "حارتان للنقل الثقيل و3 حارات للمركبات".

- يشمل المحور الجديد على 11 كوبرى رئيسى و6 كبارٍ فرعية، ويوجد به 16 نفقًا، ويضم محطة رسوم للشاحنات والسيارات.

- محور 30 يونيو يختصر الوقت من بورسعيد إلى القاهرة لنصف الوقت.

- بلغ طول المحور الجديد 95 كيلومترًا وعرض 80 مترًا.

- يبدأ المحور من جنوب بورسعيد مارًا بالطريق الدولى الساحلى "بورسعيد- دمياط"، ويمتد جنوبًا حتى الكم 94 طريق "القاهرة- الإسماعيلية الصحراوى".

- تم تنفيذ ما يقرب من 500 عمل صناعى من مواسير، خلال عملية تنفيذ المحور وشارك فى تنفيذه 21 شركة مقاولات 14 فى أعمال الطرق، و7 فى أعمال الكبارى.

- تنفيذ المحور يهدف إلى خلق محاور تنموية جديدة، ضمن مشروعات شبكة الطرق القومية، وتهيئة المجال لجذب الاستثمارات والسكان للمناطق التنموية الجديدة الواعدة.

- محور 30 يونيو يعد محور النقل الأساسى الذى يخدم تنفيذ مشروعات تنمية محور قناة السويس، وتطوير وربط موانئ "شرق وغرب بورسعيد، ودمياط، والإسكندرية، والعريش، وخليج السويس" ببعضها، ويسهم المحور فى زيادة الربط بين سيناء والدلتا من خلال ربط المحور مع أنفاق قناة السويس الجديدة مما يساهم فى إسراع معدلات التنمية.