10معلومات عن محور ديروط بأسيوط الرابط بين الصحراوى الشرقى والغربى والزراعى

أسيوط – هيثم البدرى

يعد مشروع إنشاء محور ديروط على النيل الذى يربط بين الطرق "الصحراوى الشرقى، والصحراوى الغربى، والزراعى"، واحدا من أهم المشروعات القومية التى يتم تنفيذها فى صعيد مصر، لما له من مساهمة فعالة فى تحقيق التنمية المستدامة والتى تعمل الدولة بكافة هيئاتها ومؤسساتها بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية لتحقيقها.

اليوم السابع يقدم تفاصيل المشروع فى 10 معلومات هى كالآتى:

1- تبلغ تكلفة المرحلة الأولى من مشروع محور ديروط 1,7 مليار جنيه.

2- بدأت أعمال المرحلة الأولى للمشروع بتنفيذ خوازيق النيل بالمجرى الملاحى للمرحلة الأولى من المحور.

3- يبلغ طول المشروع "محور ديروط" 15.6 كيلو متر بينما يبلغ عرضه 21 متر.

4- مقسم عرض المشروع إلى حارتين مرور لكل اتجاه وتتكون من 5 كبارى و7 أنفاق.

5- يوجد بالمشروع كوبرى على النيل بطول حوالى 1000 م وكوبرى على السكة الحديد بطول 630 م أعلى طريق أسيوط سوهاج الزراعى وسكة حديد القاهرة أسوان وترعة الإبراهيمية.

6- هذا المحور يربط بين التجمعات الصناعية، والعمرانية الجديدة وشرق وغرب النيل بمحافظة أسيوط.

7- يوفر فرص عمل جديدة ويساهم فى تنمية حركة السياحة الدينية بالمنطقة حيث يوجد العديد من المساجد والكنائس والأماكن الأثرية بالمنطقة.

8- يعمل المشروع على الحد من حوادث المعديات المنتشرة بالنيل والتى تقوم بنقل المواطنين من شرق النيل لغربه والعكس.

9- المشروع ضمن خطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 التى يجرى تنفيذها.

10- من المفترض أن يتم تنفيذ المشروع خلال 36 شهراً تقريباً والإنتهاء منه قبل 30 /6 / 2020 .