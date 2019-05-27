هيئة الطرق: إنهاء تنفيذ محور قوص الجديد منتصف 2020 بتكلفة 1.3 مليار جنيه

كتب رضا حبيشى

أكدت هيئة الطرق والكبارى، على أنه سيتم الانتهاء من أعمال تنفيذ محور قوص على النيل بمحافظة قنا قبل نهاية يونيو 2020 بتكلفة تصل إلى 1.3 مليار جنيه، لافتة إلى أن المحور الجديد سيربط طريق القاهرة ـ أسوان الصحراوى الشرقى بطريق القاهرة - أسوان الصحراوى الغربى عابر النيل وطريق القاهرة أسوان الزراعى الغربى شمال مدينة قوص.

وأضافت هيئة الطرق، أن المحور الجديد يمتد بطول 19 كم وعرض 21 مترا، ويضم عدد 2 حــــارة مـــرورية بعرض 7.2 متر ورصيف للمشاة بعرض 2.5 م لكل اتجاه، ويشمل 14 كوبرى و13 نفقا، تساهم فى حل التقـاطعـات مع الطـرق الفرعيـة والـتـرع والمصـارف.

وأشارت هيئة الطرق، إلى سيساهم فى تسهيل الحركة المرورية وتنمية المناطق الصناعية غرب وشرق النيل وخلق مجتمعات عمرانية جديدة عبر ربط شبكة الطرق الرئيسية من الطريق الصحراوى الشرقى وحتى الطريق الصحرواى الغربى، بالإضافة إلى تنمية حركة السياحة الدينية بالمنطقة، حيث يوجد العديد من المساجد والكنائس والأماكن الأثرية بالمنطقة، وكذلك الحد من خطورة التنقل بالمعديات النيلية والتى تقوم بنقل المواطنين من شرق النيل إلى غرب النيل والعكس.