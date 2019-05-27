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مش بس بيأثر على صحة جسمك.. اعرفى أضرار التدخين على جمالك

الإثنين، 27 مايو 2019 12:30 ص
مش بس بيأثر على صحة جسمك.. اعرفى أضرار التدخين على جمالك التدخين-صورة ارشيفية
كتبت نهير عبد النبى
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قد يعتقد الكثيرون أن التدخين يسبب مشاكل على صحة الجسم فقط، مثل مشاكل الرئة والقلب والأورام السرطانية، ولكن أثبتت الأبحاث والدراسات أن التدخين يؤثر على جمال ونضارة البشرة والشعر.

وحسب ما ذكره موقع  health فإن أبرز الاضرار التى يسببها التدخين على البشرة والشعر هى:   

         جمال البشرة

جمال البشرة

1: التدخين يزيد من خطر الإصابة بمرض الصدفية وهو عبارة عن بقع سميكة فى الجلد وتظهر على اليدين والقدمين وفروة الرأس.

2:يسبب النيكوتين تضيق الأوعية الدموية الذى يحد من تدفق الدم الغنى بالأكسجين الى الاوعية الدموية الصغيرة فى الوجه أو أجزاء أخرى فى الجسم، ما يؤخر التئام الجروح.

3:يسبب جفاف الجلد وتغيير لونه ويزيد من البقع والبثور والندبات التى تظهر على البشرة.

البشرة
البشرة

4:يزيد من ظهور علامات الشيخوخة مثل التجاعيد وعلامات التمدد، كما أنه يعرضك للإصابة بالهالات السوداء.

5:يؤثر التدخين على صحة الشعر ويسبب التساقط والتلف ويضعف بصيلات الشعر وقد يسبب الالتهابات الجلدية فى فروة الرأس.

6:يسبب علامات التمدد والتقرحات الجلدية التى يمكن أن تتلاشى ببطء.

 


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التدخين

الصحة

البشرة

تاثير التدخين


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