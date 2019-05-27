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مسجل خطر بعد سقوطه فى السلام بـ1000 قرص مخدر: كنت استعد لترويجها خلال العيد

الإثنين، 27 مايو 2019 01:00 ص
مسجل خطر بعد سقوطه فى السلام بـ1000 قرص مخدر: كنت استعد لترويجها خلال العيد أقراص مخدره_أرشيفية
كتب عبد الله محمود
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كشفت تحقيقات النيابة العامة، مع مسجل خطر متهم بجلب وتوزيع مواد مخدرة " الأقراص المخدرة" فى دائرة السلام، عن قيامه بتوزيع المواد المخدرة بين المواطنين بدائرة القسم، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، وتبين أنهما تخصص فى ترويج المواد المخدرة فى المنطقة، حيث تم ضبطه وبحوزته كمية كبيرة من المخدر قبل ترويجها فى المنطقة.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة مع المتهم، أنه اتخذ من دائرة القسم مكانا له لترويج المواد المخدرة لتحقيق أرباح غير مشروعة، مضيفا أنه نظرا لعدم وجود عمل له قرر الإتجار فى المواد المخدرة وترويجها بين المواطنين بالمنطقة، موضحا أنه يوم الواقعة تم ضبطه وبحوزته كمية كبيرة من مخدر الحشيش قادما بها من محافظة القليوبية مستقلا دراجة بخارية، بقصد توزيعها وترويجها بين عملائه فى المنطقة، حيث فوجئ برجال المباحث تلقى القبض عليه وبحوزته 1000 قرص مخدر، كان يستعد لترويجها خلال إجازة عيد الفطر القادم، تم اقتياده إلى القسم لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة معه.

البداية كانت، بتمكن الإدارة العامة لمكافحة المواد المخدرة بالقاهرة من ضبط "مصطفى.ب" 34 سنة عاطل مسجل خطر، ومقيم بمنطقة السلام، وتم ضبطه بحوزته، كمية كبيرة من الأقراص المخدرة، قبل توزيعها فى منطقة السلام، وأكدت المعلومات أن المتهم سبق اتهامه في قضايا حيازة واتجار مواد مخدرة، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة ، وتولت النيابة العامة التحقيقات، التى أمرت بحبسه  4 أيام على ذمة التحقيق.


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مسجل خطر

أقراص مخدرة

عيد الفطر

منطقة السلام


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