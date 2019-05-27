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محافظ الوادى الجديد يناقش تطبيق مبادرة التصحر فى القرى

الإثنين، 27 مايو 2019 09:36 م
محافظ الوادى الجديد يناقش تطبيق مبادرة التصحر فى القرى اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد
الوادى الجديد- ماهر أبو نور
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ناقش اللواء محمد الزملوط ، محافظ الوادى الجديد ، آليات اختيار انسب القرى لدعمها بمساعدات مبادره مكافحه التصحر وذلك ضمن برنامج الحماية الاجتماعية لرعاية محدودي الدخل بالمناطق الحدودية والصحراوية.

وقال الزملوط ، فى بيان صحفى ، أنه تم الاتفاق على  دعم المحافظه فنيا واكاديميا في مجال تدريب الأخصائيين لمتحدي الاعاقة خاصة المؤهلين للعمل بالمركز الإقليمي لعلاج وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصه الجاري انشاءه حاليا بمدينه الخارجه ، مؤكدا أنه  تم زياده اعتمادات الجمعيات لتنشيطها وتفعيل دورها المجتمعي تجاه أبناء المحافظة.

 

 

 


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