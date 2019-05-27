محافظ الوادى الجديد يناقش تطبيق مبادرة التصحر فى القرى

وقال الزملوط ، فى بيان صحفى ، أنه تم الاتفاق على دعم المحافظه فنيا واكاديميا في مجال تدريب الأخصائيين لمتحدي الاعاقة خاصة المؤهلين للعمل بالمركز الإقليمي لعلاج وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصه الجاري انشاءه حاليا بمدينه الخارجه ، مؤكدا أنه تم زياده اعتمادات الجمعيات لتنشيطها وتفعيل دورها المجتمعي تجاه أبناء المحافظة.