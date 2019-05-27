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مبيعات المؤسسات الأجنبية تهبط بالبورصة المصرية بختام التعاملات

الإثنين، 27 مايو 2019 01:55 م
مبيعات المؤسسات الأجنبية تهبط بالبورصة المصرية بختام التعاملات البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
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أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات بضغوط بيعية من المتعاملين الأجانب، كما تراجع رأس المال السوقى بقيمة 2.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 755.959 مليار جنيه.
 
وبلغ حجم التداول على الأسهم 98 مليون ورقة مالية بقيمة 338 مليون جنيه، عبر تنفيذ 13.6 ألف عملية لعدد 164 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 71.69% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 18.59%، والعرب على 9.71% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 40.72% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 59.27%.
 
ومالت صافى تعاملات الأفراد والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 389 ألف جنيه، 76.8 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 47.9 مليون جنيه، 529 ألف جنيه، 20.7 مليون جنيه، 8.1 مليون جنيه، على التوالى.
 
وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 13960 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 2100 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 17374 نقطة.
 
كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.51% ليغلق عند مستوى 602 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.47% ليغلق عند مستوى 1536 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 452 نقطة.
 
وارتفعت أسهم 46 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 74 شركات، ولم تتغير مستويات 44 شركة.
 

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