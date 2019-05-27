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لو بتعانى من نوبات الصداع النصفى ..تخلص منه بالزنجبيل

الإثنين، 27 مايو 2019 05:30 ص
لو بتعانى من نوبات الصداع النصفى ..تخلص منه بالزنجبيل نوبات الصداع النصفى
كتبت هند عادل
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نوبات الصداع خاصة النصفى أمر مزعج قد يجعل الشخص المصاب به غير قادر على إكمال يومه أو القيام بأى عمل، ويبحث المصاب بالصداع عن أى دواء أو مسكن يخلصه من تلك الآلام المثيرة للتوتر، ومن بين أفضل الطرق الطبيعية للتخلص من الصداع خاصة النصفى هو تناول الزنجبيل لفوائدة الصحية الكثيرة، وفقا لموقع "healthline" .

ما_أسباب_الصداع_النصفي

يُعرف الزنجبيل كعلاج مهدئ لعسر الهضم والغثيان واضطراب في المعدة، إلا أنه يمكن أيضًا استخدام هذا الجذر الحار العطري لتخفيف الصداع والصداع النصفي.

كيف يعمل الزنجبيل لتخفيف آلام الصداع

يحتوي الزنجبيل على زيت طبيعى مسئول عن كل من النكهة والفوائد الصحية، وتحتوي المركبات الكيميائية الموجودة في هذا الزيت على مصدر مضاد للالتهابات وتخفيف الآلام، كما أنها فعالة أيضًا في علاج الغثيان والقيء، وهما أعراض مرتبطة بنوبات الصداع النصفي.

الزنجبيل يعمل أيضًا على  زيادة  السيروتونين، وهو مركب كيميائي متورط في نوبات الصداع النصفي. زيادة مستويات السيروتونين في العقل  قد تساعد في وقف الصداع النصفي عن طريق الحد من الالتهاب وتقييد الأوعية الدموية

واختبرت العديد من الدراسات السريرية آثار الزنجبيل في مرضى الصداع النصفي، وجدت دراسة أجريت عام 2018 أن تناول مكملات مستخلص الزنجبيل يقلل أعراض الصداع النصفي بشكل أفضل.

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أكثر أنواع الزنجبيل فعالية في علاج الصداع

الزنجبيل يأتي في أشكال كثيرة ، بما في ذلك:

كبسولات

المواد الهلامية

مساحيق

زيت اساسي

شاي

مشروبات


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الصداع النصفى

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فوائد الزنجبيل الصحيه


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