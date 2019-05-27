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للسيدات فقط.. حبوب منع الحمل تصيبك بتورم القدم والكاحل

الإثنين، 27 مايو 2019 09:30 ص
للسيدات فقط.. حبوب منع الحمل تصيبك بتورم القدم والكاحل حبوب منع الحمل
كتبت هند عادل
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تورم القدم والساق والكاحل أكثر شيوعًا لدى البالغين الأكبر سنًا، ويمكن أن يحدث هذا التورم على جانبي الجسم أو على جانب واحد فقط، وقد تتأثر منطقة واحدة أو أكثر في الجزء السفلي من الجسم، حسبما ذكر موقع "healthline".

يعرف تورم القدم والساق والكاحل أيضًا باسم الوذمة المحيطية ما يشير إلى تراكم السوائل في هذه الأجزاء من الجسم، وتراكم السائل عادة ما يكون غير مؤلم.

الأسباب الشائعة لتورم القدم والساق والكاحل
 

زيادة الوزن: يمكن أن تقلل كتلة الجسم الزائدة من الدورة الدموية ما يؤدي إلى تراكم السوائل في القدمين والساقين والكاحلين.

الوقوف أو الجلوس لفترات طويلة: عندما تكون العضلات غير نشطة، لا يمكنها ضخ سوائل الجسم في اتجاه القلب، ويؤدي الاحتفاظ بالماء والدم إلى تورم في الساقين.

يمكن أن يحدث تورم القدم والساق والكاحل أيضًا أثناء تناول أدوية معينة، مثل:

تورم-الكاحل-والقدمين-630x198

المنشطات

هرمون الاستروجين أو التستوستيرون الموجودة فى حبوب منع الحمل

بعض مضادات الاكتئاب، بما في ذلك ثلاثية الحلقات ومثبطات MAO

العقاقير المضادة للالتهابات غير الستيرويدية، بما في ذلك الإيبوبروفين والأسبرين

هذه الأنواع من الأدوية يمكن أن تقلل من الدورة الدموية عن طريق زيادة سمك الدم ما تسبب تورم في الساقين

 


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