قروض ميسرة بين 20 و500 ألف جنيه من بنك ناصر لتطوير حضانات الأطفال

كتب مدحت وهبة

قالت وزارة التضامن الاجتماعى، إنها تهتم بتشجیع القطاع الخاص على تأسیس مشروعات صغیرة تساعد على زيادة الدخل، عبر التوسع فى تمويل مشروعات تطوير وتوفيق أوضاع حضانات للأطفال بقروض میسرة.

وأضافت أن بنك ناصر الاجتماعى يقدم قروضا ميسّرة، تتراوح بين 20 و500 ألف جنيه، تُسدد على 4 سنوات بدون فوائد، فى إطار العمل على إتاحة خدمات تعلیمیة وتربویة موسّعة وذات جودة عالیة للأطفال من شهر إلى 4 سنوات، بما یسمح لهم بالنمو العقلى والوجدانى والاجتماعى والحركى واللغوى، ويسمح للمرأة المصریة بالخروج لسوق العمل. ولفتت الوزارة إلى اشتراط أن يتراوح عمر المستفيد من التمويل بين 21 و60 سنة فى نھایة مدة القرض، وأن يكون حاصلا على مؤھل عالٍ مناسب.

وفى سياق متصل، قال الدكتور شريف فاروق، النائب الأول لبنك ناصر، إنه انطلاقا من حرص البنك على تقدیم خدمات متمیزة ومنتجات مبتكرة، فإنه يقدم هذا النوع من التمويل للمساهمة فى دعم وتمكین المرأة، وحل مشكلات النساء العاملات، وتوفير مزيد من فرص العمل، ودعم الاقتصاد الوطنى والتنمیة المجتمعیة وتشجیع المشروعات الصغیرة والمتوسطة.



وأوضح أن الفئات المستهدفة من التمويل تضم أصحاب الحضانات القائمة والمرخصة، وأصحاب الحضانات غیر المرخصة، وذلك بغرض دعمهم لتوفيق أوضاعھم والحصول على التراخیص. وعن آلية الحصول على التمويل، قال إن حال كانت الحضانة قائمة ومرخصة بالفعل يمكن لمالكها التوجه إلى البنك بالمستندات المطلوبة.

والأوراق المطلوبة عبارة عن صورة من بطاقة الرقم القومى (ساریة)، وإیصال مرافق حدیث لمحل إقامة العمیل ودار الحضانة، ودراسة جدوى استرشادیة للمشروع، وعقد تملیك أو إیجار لمقر الحضانة یغطى مدة القرض، وتقدیم التراخیص اللازمة لإنشاء الحضانة أو تقدیم ما یثبت بدء إجراءات الترخیص. أما فى حالة الحضانات غير المرخصة فيتوجه مالكوها إلى مديريات التضامن الاجتماعى أولا للترخيص، ثم التوجه للبنك لبدء إجراءات التمويل.