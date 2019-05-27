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فوائد شوربة السمك لا حصر لها منها تحسين الذكاء والذاكرة

الإثنين، 27 مايو 2019 03:00 ص
فوائد شوربة السمك لا حصر لها منها تحسين الذكاء والذاكرة شوربة السمك - صورة أرشيفية
كتبت فاطمة خليل
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شوربة السمك من الأطعمة المفضلة لدى كثير من الناس، وهو مشهور بشكل كبير فى بلدان آسيا مثل كوريا واليابان وفيتنام وإندونيسيا، ويتم صنع شوربة عظام السمك عن طريق غلي عظام السمك بالماء والخضروات والتوابل، بحسب ما ذكر موقع " dr health benefits"، فى هذا التقرير نتعرف على فوائد شوربة السمك.

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فوائد شوربة السمك 

فوائد شوربة السمك
 

نظرًا لأن عظم السمك أصغر حجمًا، فإن هذا النوع من الحساء سيمكّنك أيضًا من الحصول على العناصر الغذائية بطريقة أسرع من شوربة الدجاج أو اللحم.

 

وشوربة السمك غنية بالفوائد الصحية لاحتوائها على كمية وفيرة من المعادن مثل: الكالسيوم، السيليكون، الكبريت، المغنيسيوم، الفوسفور، اليود، وهذه المعادن جيدة جدًا للحفاظ على صحة العظام والعضلات والقلب والدماغ، كما أنها ضرورية لإنزيم الجسم وإنتاج الهرمونات. وإليكم أبرز فوائد شوربة السمك.

تمنع قصور الغدة الدرقية
 

قصور الغدة الدرقية هو حالة لا تنتج فيها الغدة الدرقية ما يكفي من الهرمونات، نتيجة لذلك، ستشعر بالتعب وسوء الحالة المزاجية وزيادة الوزن، ويمكن تناول شوربة السمك لعلاج قصور الغدة الدرقية والوقاية منه، حيث يحتوي عظم السمك على اليود الذي يمكنه مساعدة الجسم في إطلاق الهرمونات، بما في ذلك هرمونات الغدة الدرقية.

الوقاية من سرطان الغدة الدرقية
 

حساء عظم السمك غني باليود، وهو معدن قوى أيضًا فى الإصابة بسرطان الغدة الدرقية، لذا فإن تناول كميات أكبر من اليود يعد قوياً لمكافحة سرطان الغدة الدرقية.

يحسن الذكاء
 

قد يعتقد معظمنا أنه لا يمكن العثور على اليود إلا فى الملح الصحى، ولكن اليود في الملح هو في الغالب اليود المضاف، وليس اليود الطبيعى يختلف عن اليود فى عظم السمك، فهو المصدر الطبيعي لليود.

وأثبتت الدراسات أن تناول اليود من شوربة السمك للطفل الصغير يحسن مستوى الذكاء أو الذكاء الكلى، ويتمثل الذكاء فى بعض المجالات مثل العلوم واللغة والفن.

اعرف فوائد شوربة السمك
تحسين الذاكرة من فوائد شوربة السمك

يحسن الذاكرة
 

السمك هو الغذاء الذهبي للدماغ، تستطيع الفيتامينات والدهون والمعادن الموجودة في شوربة السمك أن تجعل عقلك يعمل بشكل جيد، كما أن عظم السمك جيد لإبطاء التدهور المعرفى وتحسين عمل ووظيفة الذاكرة.

يعالج تقلص العضلات
 

حساء السمك غنى بالكالسيوم، وهو معدن ضرورى لوظائف الجسم ويساعد فى تخفيف تقلص العضلات والتوتر فى العضلات والعظام.

يساعد فى تجلط الدم
 

الكالسيوم فى شوربة السمك يساعد فى تخثر الدم أو قدرته على التجلط، وهو أمر مهم لمنع فقدان الدم عند التعرض لإصابة.

فوائد شوربة السمك 2
 شوربة السمك 

تحفيز الهرمونات
 

إلى جانب فوائد العضلات والدم، فإن الكالسيوم مفيد أيضًا للهرمونات والإنزيمات، فالكالسيوم يحفز إنتاج الهرمونات والإنزيمات داخل الجسم. كما سيساعد في إطلاق الهرمونات والإنزيمات للعمل وفقًا لوظائفها.

يمنع الأمراض المتعلقة بالعظام
 

الكالسيوم ضروري لتحسين قوة العظام، وبجانب الكالسيوم، يحتوى حساء السمك أيضًا على كمية كبيرة من الجيلاتين أو الكولاجين وهو مفيد أيضًا للعظام والمفاصل.

والكالسيوم قادر أيضًا على منع بعض الأمراض المرتبطة بالعظام مثل: هشاشة العظام والتهاب المفاصل.

فوائد شوربة السمك
 شوربة السمك

خفض الكوليسترول السئ
 

تساعد شوربة عظم السمك على تخفيض الكوليسترول السئ المضر لصحة القلب والأوعية الدموية.


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فوائد شوربة السمك

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